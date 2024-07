Para o próximo: lutas a serem feitas depois do UFC Denver

Rose Namajunas conquistou sua segunda vitória consecutiva no evento principal no último sábado no UFC Denver, conquistando uma vitória dominante por decisão unânime sobre Tracy Cortez. O que vem a seguir no caminho para uma disputa pelo título peso-mosca para a bicampeã peso-palha — e é uma disputa imediata pelo ouro de 125 libras?

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que vem por aí para Namajunas após sua vitória sobre Cortez. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Muslim Salikhov após sua vitória por decisão dividida no co-evento principal sobre Santiago Ponzinibbio, Jean Silva após sua emocionante vitória por nocaute sobre Drew Dober na disputa em destaque, Gabriel Bonfim após vencer nos cartões de pontuação contra Ange Loosa, junto com o vencedor do card principal Julian Erosa, e muito mais.

