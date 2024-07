Para Trump, uma semana incrível desde que escapou da morte

CNN

Donald Trump pode não ter mudado na semana passada, mas a corrida presidencial claramente mudou.

Nos sete dias desde que foi atingido pela bala de um assassino, Trump:

► Os apoiadores falaram reverentemente sobre sua visão do plano de Deus para salvar sua vida, elevando-o a um status quase divino.

► Republicanos comprovadamente unificados em torno dele em uma convenção republicana emocionante.

► Vi ex-rivais como Nikki Haley elogiando-o.

► Foi beneficiado quando um juiz que ele nomeou indeferiu um processo criminal contra ele na Flórida.

► Vi o presidente Joe Biden ser isolado pelo número crescente de democratas que temem que ele não consiga derrotá-lo.

► Leia pesquisas que sugerem que ele tem uma vantagem no que antes parecia uma disputa acirrada.

As semanas de convenção sempre devem ser um momento para um candidato presidencial e seu partido darem um show e unificarem seu partido antes da eleição, mas esta semana foi algo à parte para Trump. Juntar seu ímpeto com a preocupação dos democratas com Biden mudou a corrida.

Biden está essencialmente sob cerco, já que um número crescente de democratas pede que ele se afaste, argumentando que é a coisa certa para proteger seu legado e dar a eles uma chance em novembro. Se Biden buscasse inspiração sobre como superar os pessimistas, ele poderia encontrá-la em Trump. O ex-presidente, improvável, apesar de uma condenação criminal em Nova York e de dever centenas de milhões por difamação e fraude empresarial, emergiu do purgatório depois de tentar anular os resultados das eleições de 2020, para reivindicar sua recompensa, seu nome brilhando nas luzes da Broadway na Convenção Nacional Republicana.

Muitos americanos provavelmente encontrarão nas mídias sociais a fascinante parte inicial do discurso de aceitação da nomeação, onde ele relatou sua experiência de quase morte, abraçou a teoria da intervenção divina para sua sobrevivência e homenageou o chefe dos bombeiros que morreu na tentativa de assassinato, beijando seu capacete de bombeiro.

Mas o que veio depois em seus 90 minutos no palco, quando Trump divagou fora do roteiro, foi uma exibição em estilo de comício de suas queixas e ostentações factualmente incorretas sobre seu histórico. Se o foco algum dia mudar do drama dos democratas de volta para ele, esse tipo de discurso pode trazer de volta memórias de seus anos caóticos no cargo.

Trump retorna à campanha eleitoral no sábado em seu primeiro comício conjunto com seu companheiro de chapa, o senador JD Vance, de Ohio. Eles estão programados para falar em uma arena em Grand Rapids, Michigan.

Michigan é um dos tijolos-chave no chamado Blue Wall, que também inclui Pensilvânia e Wisconsin. Quando os democratas ganham esses estados, eles podem ganhar a Casa Branca. Mas enquanto os democratas estão focados em se Biden será seu indicado, e ele se recupera de um diagnóstico de Covid-19, Trump e Vance estão livres para fazer campanha sem resposta.

Trump tem mais de 50% dos votos em nível nacional, em uma pesquisa com prováveis ​​eleitores divulgada quinta-feira pela CBS News e YouGov.

A liderança de Trump nas pesquisas sugere que ele pode se tornar o primeiro republicano a vencer o voto popular nacional em 20 anos, desde que o atual presidente George W. Bush derrotou o senador democrata John Kerry em 2004.

Curiosamente, a maioria dos eleitores democratas registrados na pesquisa da CBS News, 56%, não acha que Biden deveria desistir. Os legisladores estão adotando uma visão diferente. Os esforços dos democratas para tirar Biden da disputa são um reconhecimento de que Biden está atrás na corrida presidencial e também uma função dos democratas da Câmara e do Senado que esperam mudar a conversa em suas próprias disputas.

A deputada Zoe Lofgren, democrata da Califórnia, juntou-se à lista de democratas que pedem que Biden se afaste. Em uma carta a Biden, ela disse que apoiaria sua candidatura se ele permanecesse na disputa e trabalhasse para ajudá-lo a vencer. Mas…

“Infelizmente, duvido muito que o resultado seja positivo e nosso país pagará um preço terrível por isso”, disse ela.

Motivo do tiroteio continua um mistério



Os investigadores continuam intrigados sobre o que motivou o suposto atirador, Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que foi morto por um atirador de elite momentos depois de disparar tiros do telhado de um prédio fora do perímetro do comício de Trump em Butler, Pensilvânia, há uma semana.

Nos dias seguintes, a CNN soube que Crooks procurou informações sobre Trump e Biden, incluindo detalhes sobre a Convenção Nacional Democrata. Crooks também procurou informações sobre Ethan Crumbley, o atirador em massa que matou quatro colegas de classe em uma escola de ensino médio de Michigan em 2021. Os pais de Crumbley foram recentemente condenados a 10 a 15 anos de prisão por homicídio culposo.

A CNN também informou que a campanha de Trump não foi informada pelo Serviço Secreto antes de ele subir ao palco para o comício ao ar livre em Butler que a polícia estava procurando por um indivíduo suspeito que acabou sendo Crooks. Os republicanos pediram que a diretora do Serviço Secreto Kimberly Cheatle fosse demitida e uma senadora Marsha Blackburn do Tennessee postou um vídeo de legisladores perseguindo Cheatle em voz alta, exigindo respostas durante a convenção republicana.

Independentemente do que motivou Crooks ou como ele conseguiu subir no telhado e atirar em Trump, seu ataque a Trump pode ser um momento crucial para o país, já que imbuiu a campanha de Trump com um senso de retidão.