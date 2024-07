Paris 2024: Hayes lamenta expectativas “desrespeitosas” dos EUA

MARSELHA, França — Dois dias antes de assumir sua primeira partida de um grande torneio como técnica da seleção feminina dos Estados Unidos, Emma Hayes disse que a antiga presunção de domínio americano neste esporte que muitos fãs casuais ainda podem ter é “desrespeitosa” e ultrapassada.

Embora Hayes concorde que a ambição é boa, ela acrescentou que é preciso recalibrar as expectativas para essas Olimpíadas devido à ascensão do futebol feminino ao redor do mundo.

A qualidade dos adversários que os EUA enfrentaram na Copa do Mundo Feminina do ano passado — quando foram eliminados pela Suécia nas oitavas de final, a eliminação mais precoce de sua história — não foi uma anomalia.

“Acho que um dos maiores problemas é que falamos muito sobre o que faremos em Paris ou o que acontecerá quando chegarmos às semifinais e finais. Acho que é desrespeitoso com o resto do mundo falar assim”, disse Hayes enquanto os EUA se preparam para enfrentar a Zâmbia em seu primeiro jogo da fase de grupos na quinta-feira.

Ela acrescentou: “Acho que o jogo chegou a um ponto em que esse não é o caso. Não é uma certeza chegar a algum lugar. Tem que ser conquistado e não há um direito dado [to anything] … Há nações de ponta do futebol neste torneio. Não acho que choques no jogo feminino existam mais. Acho que temos que reformular um pouco nosso foco e ter respeito pelo resto do mundo.”

Enquanto os EUA entram no torneio como favoritos em muitas casas de apostas para ganhar a medalha de ouro, muito disso provavelmente se deve ao reconhecimento histórico do nome. Os EUA estão em quinto lugar no ranking da FIFA, o mais baixo que o time já esteve. Muitos observadores consideram a atual campeã da Copa do Mundo, a Espanha, um time mais forte do que os EUA, enquanto times como Alemanha e França são inegavelmente fortes.

A partida contra a Zâmbia é um exemplo adequado do que Hayes está falando. Enquanto fãs que não acompanham regularmente o futebol feminino podem ver isso como uma incompatibilidade, a Zâmbia tem várias jogadoras de qualidade, incluindo Barbra Banda, que já marcou 12 gols em 12 partidas pelo Orlando Pride nesta temporada.

“Eu sei que ameaça ela pode ser”, disse a defensora Emily Fox sobre Banda. “Todo o time deles é uma ameaça, especialmente com a transição deles. Mas estamos prontos para isso.”

Muita atenção tem sido compreensivelmente dada ao ataque dos EUA após uma exibição estagnada na Copa do Mundo há um ano e um início de desenvolvimento lento sob Hayes, que assumiu em junho. Os americanos marcaram apenas um único gol em seus dois últimos jogos de aquecimento antes de chegar à França, derrotando o México por 1 a 0 e empatando em 0 a 0 com a Costa Rica.

Sophia Smith, que marcou o gol contra o México e deve formar dupla com Trinity Rodman e Mallory Swanson na linha de frente, disse que o retorno de Swanson da lesão será um incentivo.

“Ela é uma bola de energia todos os dias dentro e fora do campo”, disse Smith. “Ela traz o melhor de todos. Ela acrescenta um tipo diferente de ferocidade a este time que talvez tenhamos sentido falta um pouco.”

Embora algumas das mudanças táticas de Hayes possam levar algum tempo para serem totalmente absorvidas pelas jogadoras, seu incentivo para superar a decepção da Copa do Mundo do ano passado foi imediato.

Hayes estava convencido de que essa equipe representava uma nova era, e que a “motivação do grupo não é corrigir os erros”.

“Nós evoluímos desde o verão passado”, disse Smith, concordando com seu treinador. “Não é algo que trazemos de volta para este ambiente agora… Nós aprendemos muito e crescemos muito. Estamos apenas olhando para este torneio e não para trás, porque realmente não há sentido em fazer isso.”