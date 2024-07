Pat Sajak não se aposenta, sempre planejou apresentar a ‘Roda da Fortuna das Celebridades’

Não é exatamente esse o caso, porque fontes com conhecimento direto nos dizem que sempre fez parte do plano de sucessão de Pat fazer uma última temporada de ‘Celebrity Wheel’… antes de partir para o pôr do sol e completamente entregando os reinados que Ryan Seacrest .

Somos informados de que Pat tinha mais um ano de edição do programa no horário nobre como parte de seu contrato anterior.

Pat já terminou sua passagem de 41 anos no sindicato OG “Wheel of Fortune” – seu último novo episódio foi ao ar no início de junho – é por isso que as pessoas ficaram confusas quando a ABC anunciou que ele faria ‘Celeb Wheel’ novamente.