Patrick e Brittany Mahomes bebê nº. 3 Revelação de gênero

Patrick Mahomes sabe uma ou duas coisas sobre Xs e Os… então não é surpresa que ele e sua esposa Bretanha jogaram um adorável jogo da velha com seus 2 pequeninos para revelar o sexo do bebê nº 3!

Os Mahomeses postaram o vídeo da revelação – que parece ter ocorrido em sua palaciana propriedade em Kansas City – em suas contas do Insta, com a legenda … “Baby Mahomes # 3 é um….”

No vídeo, sua filha de 3 anos Libra Esterlina vira as peças para ver se ela vai ganhar uma “irmãzinha” ou “irmãozinho”… enquanto o outro filho do casal, de 1 ano Bronze é a história.

Depois de algumas voltas, Sterling acaba com três Xs rosa seguidos… divulgar a ninhada será dar as boas-vindas a outra menina.

Como informamos anteriormente… A superestrela do Kansas City Chiefs anunciou na semana passada Britt está grávida com seu terceiro filho, com um vídeo deles fazendo uma ultrassonografia enquanto seus dois filhos brincavam no chão próximo.