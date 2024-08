Patrick Mahomes tem um QB sósia em Nebraska e a Internet está pirando

Etudo sobre Patrick Mahomes está nas notícias, e não é de se espantar, porque o tricampeão do Super Bowl é a maior estrela da NFL hoje. É por isso que, quando sai a notícia de que há alguém quase idêntico a ele, as imagens se espalham como fogo pelas redes sociais.

Dylan Raiolao Quarterback de Nebraskarecentemente despertou considerável excitação entre os fãs devido à sua impressionante semelhança com o astro da NFL Mahomes. Enquanto os Cornhuskers se preparavam para o acampamento de outono, o oficial da equipe Conta do Instagram compartilhou fotos dos jogadores, e a imagem de Raiola se destacou, gerando comparações imediatas com o quarterback do Kansas City Chiefs.

Passe quádruplo do Kansas City Chiefs

Até Mahomes ele mesmo respondeu ao seu ex-companheiro de equipe, Tyrek Hill, que tuitou sobre o futebol de Nebraska. Em um tom divertido, Mahomes comentou: “Esse é meu cuzãozinhoque em italiano significa primo ou amigo muito próximo.

Os fãs inundaram a seção de comentários com observações destacando suas semelhanças, com um usuário brincando dizendo: “Você não pode me dizer que Dylan não é Patrick Mahomes“Essa agitação em torno de Raiola não é apenas sobre a aparência; ela reflete a esperança que ele traz para um programa de futebol americano de Nebraska que tem lutado com um desempenho consistente de quarterback nos últimos anos.

O recruta cinco estrelas é visto como um potencial divisor de águas, capaz de revitalizar a sorte do time. Seu comprometimento com Nebraska é particularmente significativo, já que o programa não participa de um bowl game desde 2016. Essa longa seca deixou os fãs ansiando por um retorno à competitividade, e o talento de elite de Raiola fornece um vislumbre de esperança.

Nebraska tem grandes esperanças em Raiola como QB

O técnico Matt Rhule enfatizou a importância da preparação de Raiola se ele aspira reivindicar a posição de quarterback titular. Rhule declarou: “Nosso trabalho não é deixar ninguém pronto para jogar. Nosso trabalho é dar a eles oportunidades. Eles precisam se preparar para jogar.“Esta declaração ressalta o desafio que Raiola tem pela frente, que não só precisa corresponder às expectativas, mas também lidar com as pressões de ser um recruta muito elogiado.

ESPN’s Kirk Herbstreit observou o histórico impressionante de Raiola, mencionando que ele já foi verbalmente comprometido com a Geórgia e poderia ter escolhido qualquer número de programas importantes. Sua decisão de se comprometer com Nebraska fala muito sobre sua dedicação e crença no potencial do programa sob Rhule.