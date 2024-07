Patrimônio do kit de futebol: classificação de todas as camisas do Venezia pela Kappa

O clube italiano Venezia tem sido consistentemente um dos times mais estilosos do futebol europeu nos últimos anos, produzindo uma série de camisas lindas que combinam moda e futebol sem esforço.

As próprias camisas foram projetadas em conjunto com o clube pelas agências criativas Bureau Borsche e Fly Nowhere, depois feitas pela fabricante italiana de artigos esportivos Kappa. Elas foram então lançadas com luxuosas sessões de fotos como aquelas que você encontraria em revistas de luxo, encenadas em cenários venezianos glamurosos; de antigos claustros a canais e lagoas costeiras azuis.

No entanto, após a conclusão da temporada 2023-24, o presidente do clube, Duncan Niederauer, disse: “Quanto ao patrocinador técnico, decidimos prosseguir com uma nova parceria que apresentaremos no final do verão, juntamente com o novo embaixador da marca, no lançamento das camisas 24/25, todas já desenhadas pela nossa equipe.”

A parceria da Kappa com o Venezia durou apenas três temporadas, mas mesmo assim eles nos presentearam com uma coleção de algumas das camisas de futebol mais refinadas e elegantes da era moderna.

Com o clube ganhando a promoção de volta à Série A, esperemos que eles possam continuar a trazer seu caráter único alta costura estilo para a primeira divisão italiana na próxima temporada.

Aqui classificamos todos os 10 kits de campo interno, externo e terceiro alternativo produzidos pela Kappa para o Venezia. Tão lindo!

10. Terceiro kit, 2021-22

Bem, uma delas tinha que ser a última. A “camisa Lagoon” foi sem dúvida a menos chique do lote inaugural da Kappa. A base azul aquática foi projetada para evocar imagens do Mar Adriático, e particularmente da famosa Lagoa de Veneza, com as cores do clube surgindo da água para “flutuar” na superfície. Infelizmente, o design final ficou um pouco mais desorganizado do que precisava ser.

9. Terceiro, 2022-23

Pisando nas linhas mais finas entre o brilho resplandecente e a ostentação total, esta camisa foi concebida como uma metáfora visual para a rica história de arte ostentosa e comércio lucrativo de Veneza. Parecendo algo que um árbitro particularmente ousado usaria, a camisa toda dourada desvia perigosamente para o extravagante. mas a grande gola preta e os logotipos estranhos contrastam o suficiente.

8. Casa, 2022-23

O primeiro uniforme lançado após o rebaixamento da primeira divisão, as faixas laranja e verde são usadas com moderação, mas realmente se destacam em comparação ao modelo todo preto.

7. Quarto, 2021-22

Uma luxuosa camisa vermelha escura com detalhes em preto e dourado que foi inspirada no majestoso “Padrão de São Marcos“, que, repleta de leão dourado e franjas luxuosas, serviu como bandeira da República de Veneza até sua dissolução em 1797. O padrão altamente ornamentado no tecido também é uma referência aos inúmeros mosaicos elaborados encontrados nos pisos de edifícios históricos por toda a cidade.

6. Fora, 2021-22

Kappa implantou o Arancioneroverdias cores tradicionais do ‘s para efeito total aqui, com uma camisa off-white usada como base para um gradiente incomum de laranja para preto para verde que se espalhou pelo tronco. A parte inferior da camisa também foi quebrada com um gráfico triangular afiado inspirado na longa história de arte e decoração em mosaico de Veneza.

5. Casa, 2023-24

O Venezia serviu outra pérola para 2023-24 com a camisa titular mais uma vez enfeitada em preto e dourado com acabamento laranja e verde presente em uma faixa estreita de dois tons que corre na frente e no centro da gola até a bainha. Excepcionalmente, todos os logotipos e brasões foram alinhados verticalmente no lado esquerdo. A camisa grandiosa foi inspirada no arquiteto Carlo Scarpa, que ajudou a renovar e modernizar muitos edifícios e pontes em Veneza e, em particular, sua “delicada combinação de artesanato e design”. Quem somos nós para discutir?

4. Fora, 2023-24

Com os fios do futebol e do estilo de vida continuando a se entrelaçar, o Venezia revelou outra camisa branca imaculada para a campanha de 2023-24 com todas as características que agora se tornaram familiares. A característica definidora desta vez foi um bloco contrastante de laranja e verde colocado artisticamente em direção à bainha inferior. A camisa foi apresentada como uma homenagem à lenda local Arrigo Cipriani, autor e proprietário do lendário Harry’s Bar, que tem sido uma joia na coroa cultural de Veneza desde a década de 1930. Cipriani, então com 90 anos, também apareceu no vídeo de lançamento, parecendo cada centímetro elegante bon vivant enquanto ele navegava a bordo de seu barco pela Lagoa de Veneza.

3. Terceiro, 2023-24

Sem dúvida a personificação mais criativa da cidade, esta camisa foi inspirada diretamente nos famosos uniformes listrados usados ​​pelos gondoleiros de Veneza. As barras pretas e brancas são finalizadas com uma requintada gola vermelha contrastante. Na verdade, tudo o que faltava era o tradicional chapéu de palha para completar.

2. Fora, 2022-23

Escorrendo com elegância e elegância, esta camisa provou ser um clássico instantâneo. A base creme claro, listras horizontais verdes e laranja alternadas e detalhes dourados em relevo provaram ser irresistíveis para os fashionistas do futebol do mundo — e com razão.

1. Casa, 2021-22

A primeira oferta da Kappa foi um design elegante e elegante com uma gola esquartejada laranja e verde e uma série de estrelas douradas (como as encontradas na Basílica de São Marcos) dispostas para formar um grande “V” no diafragma abaixo de uma impressão maiúscula da palavra “Venezia”, ​​que na verdade serviu como logotipo oficial do clube durante os jogos da Série A, o que significa que seu brasão modernizado de “leão alado” teve que ser removido durante os jogos da liga. Como um pequeno detalhe bônus, o efeito calcário e manchado encontrado na base preta da camisa foi na verdade modelado usando fotografias texturais dos antigos muros de pedra que ainda estão de pé ao redor da cidade.