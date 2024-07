Patrimônio líquido chocante do príncipe George: o filho do príncipe William é bilionário com apenas 11 anos

At apenas 11 anos de idade, Príncipe George já ostenta um patrimônio líquido de cair o queixo de aproximadamente £ 2,9 bilhões (US$ 3,6 bilhões). Essa fortuna notável se deve em grande parte ao vasto império de terras que ele herdou ao nascer.

Comemorando seu 11º aniversário em 22 de julho, Príncipe Georgeque ocupa o segundo lugar na linha de sucessão ao trono, depois de seu pai, Príncipe Williamtem um portfólio de riqueza que continua a surpreender os observadores da realeza.

Um dos contribuintes significativos para sua riqueza são os 133.000 acres de terra abrangendo 23 condados do Reino Unido, avaliados em £ 0,83 bilhão (US$ 1 bilhão) em 2019. Mas isso é apenas o começo. No futuro, George está definido para herdar o Ducado da Cornualha do seu pai.

Este impressionante portfólio de terras e propriedades, avaliado em mais de £ 1 bilhão, gera uma renda anual de £ 21 milhões. Esta renda não apenas apoia o príncipe de Gales e sua família, mas também financia vários esforços filantrópicos que coletivamente arrecadam mais de £ 100 milhões anualmente.

Uma fortuna que deve crescer

De acordo com Família Real site oficial, o Ducado da Cornualha a renda é utilizada por O Príncipe de Gales para “sustentar a si mesmo, seus filhos e suas famílias” e ele “trabalho filantrópico”. O príncipe “paga voluntariamente imposto de renda sobre todas as receitas” do espólio, ressaltando o compromisso com a transparência financeira e as doações de caridade.

Como herdeiro, Príncipe George acabará por beneficiar da Ducado de Lancaster e a Subvenção soberana do governo. Sua influência no comportamento do consumidor, conhecida como “efeito real” aumentou ainda mais sua fortuna. Itens ligados a ele, como uma camiseta de £ 9 que ele usou aos três anos, geralmente esgotam rapidamente após aparições públicas.

A irmã dele é ainda mais rica

Enquanto Do príncipe George o patrimônio líquido é imenso, sua irmã Princesa Charlotte supera-o com um patrimônio líquido estimado em £ 3,92 bilhões (US$ 5 bilhões), graças à sua influência significativa nas tendências de moda e consumo.

O irmão mais novo deles, Príncipe Luístambém é um mini-magnata, com um patrimônio líquido estimado entre £ 55 milhões (US$ 70 milhões) e £ 98 milhões (US$ 125 milhões).

Do príncipe George títulos futuros incluem Duque da Cornualha, Conde de Chester, Duque de Rothesaye muito mais, posicionando-o para uma vida de riqueza e responsabilidade significativas na família real britânica.

Com uma fortuna tão formidável e uma série de títulos esperando por ele, Do príncipe George o futuro da família real promete ser tão próspero quanto influente.