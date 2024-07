Eele Cartel de Sinaloa (CDS) é uma das organizações criminosas mais poderosas do México e, de acordo com um relatório de 2018 da Bloomberg, é considerada a maior cartel de drogas do mundo. As origens desta organização criminosa remontam ao final dos anos 1980, e ela continua a operar até hoje. Seus fundadores incluem alguns dos mais notórios chefões do tráfico globalmente, como Joaquín Guzmán Loeramais conhecido como El Chapo Guzmán; Ismael Zambada Garciatambém conhecido como El Mayo Zambada; e Héctor Luís Palma Salazarconhecido como El Guero Palma.

El Mayo Zambadaque foi recentemente detido por autoridades dos EUA no Texas, teria uma fortuna estimada em US$ 3 bilhões, o que é comparável à riqueza estimada do ex-presidente dos EUA Donald Trump, que atualmente tem US$ 2,5 bilhões, segundo a Forbes. Isso significa que El Mayo teria US$ 500 milhões a mais do que o ex-presidente dos EUA.

Por décadas, El Mayo e o Cartel de Sinaloa construiu um império sobre cocaína, heroína e tráfico humano, capturando mercados nos Estados Unidos e expandindo suas exportações para países como a Austrália. A organização é acusada de lavar dinheiro por meio de alguns dos maiores bancos do mundo, bem como investir em empresas nacionais e contas no exterior.

De acordo com informações de oficiais da Patrulha da Fronteira fornecidas a vários meios de comunicação, Zambada foi detido por volta das 14h desta quinta-feira em um dos aeroportos privados da cidade. Nenhuma informação adicional foi relatada, isso ainda está pendente de confirmação oficial, mas a história já está sendo veiculada por vários meios de comunicação ao redor do mundo. O líder do Cartel de Sinaloa está atualmente sendo processado para ser transferido para uma prisão de alta segurança e eventualmente será julgado por seus crimes contra a humanidade.

Influência global e vasta riqueza

É evidente que o Cartel de Sinaloa impactou significativamente o comércio global de drogas e acumulou riqueza substancial por meio de suas atividades ilegais. A influência e o alcance dessa organização criminosa se estendem além das fronteiras do México, com operações que abrangem vários países. A magnitude de suas operações e a vasta riqueza acumulada por seus líderes ilustram o impacto de longo alcance do crime organizado.

Concluindo, a notoriedade e influência do Cartel de Sinaloa são inegáveis, como evidenciado por seu alcance global e recursos financeiros significativos. O impacto de suas atividades criminosas se estende além do México, afetando mercados internacionais e instituições financeiras. A escala de suas operações e riqueza destaca os desafios impostos por organizações criminosas transnacionais e a importância da cooperação internacional no combate ao crime organizado.