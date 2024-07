Patrimônio líquido de Jake Paul em 2024: Qual é o patrimônio líquido atual de Paul e quanto ele ganhou com o boxe?

Jake Joseph Paul, um boxeador profissional e personalidade americana da mídia social, fez um nome significativo para si mesmo desde seus primeiros dias no Vine. Nascido em 17 de janeiro de 1997, Jake inicialmente ganhou fama por seu papel como Dirk Mann no Série do Disney Channel “Bizaardvark”.

A carreira de boxe de Jake Paul começou em agosto de 2018, quando ele enfrentou o YouTuber britânico Deji Olatunji em uma luta amadora, emergindo vitorioso com um nocaute técnico no quinto round. Tornando-se profissional, ele continuou a fazer ondas ao derrotar o YouTuber UmEsonGib em janeiro de 2020 com um nocaute técnico no primeiro round.

Jake Paul arranca a verdade de Mike Perry em uma ligação antes da luta

Entre 2020 e 2022, Jake garantiu vitórias contra lutadores aposentados de artes marciais mistas Anderson Silva, Ben Askren e Tyron Woodley, assim como ex-jogador de basquete Nate Robinson. Apesar de sua primeira derrota profissional para Tommy Fury por decisão dividida, Jake se recuperou ao derrotar o lutador aposentado do UFC Nate Diaz e o boxeador Segundo agosto.

Com um histórico profissional de boxe de 9 vitórias e 1 derrota (8-1-0), Jake Paulo agora está pronto para deixar sua marca nas artes marciais mistas. Em janeiro de 2023, ele anunciou que o Liga de Lutadores Profissionais (PFL) sediaria sua estreia profissional no MMA, mostrando sua versatilidade como atleta.

Além de suas atividades atléticas, Jake Paulo causou um impacto significativo como influenciador e artista online. Com apenas 27 anos, ele acumulou um patrimônio líquido estimado em 60 milhões de dólares por meio de vários empreendimentos, como YouTube, patrocínios, atuação e boxe. Seu salário projetado para 2024 é de US$ 20 milhões, destacando seu sucesso contínuo em vários setores.

Quanto vale Jake Paul em 2024?

Jake PauloO patrimônio líquido de ‘s deve crescer significativamente devido a seus diversos fluxos de renda e partidas de alto perfil. Em 2024, seu patrimônio líquido é estimado em quase US$ 80 milhõesgraças aos seus empreendimentos no boxe, no YouTube, em patrocínios e outras atividades comerciais.

Jake Paulo também usou sua plataforma para retribuir à comunidade lançando Valentões do boxeuma iniciativa que visa combater o bullying. Sua dedicação em causar um impacto positivo além dos esportes e do entretenimento ressalta seu comprometimento com causas sociais.

Na sua vida pessoal, Jake Paulo tem estado sob os olhos do público por seus relacionamentos. Ele está atualmente namorando Jutta Leerdamuma campeã de patinação de velocidade da Holanda. O relacionamento deles se tornou oficial em abril do ano passado. Antes de Leerdam, Paul namorou uma modelo do Instagram e influenciadora de mídia social Júlia Rosaque terminou em 2022. Ele também esteve envolvido anteriormente com Tana Mongeau até 2019 e com modelo e atriz Alissa Violeta em 2016 e 2017.