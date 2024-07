Paul DeJong emocionado por chegar ao Royals, ‘um grande time’

CHICAGO — Paul DeJong teve um trajeto rápido após ser negociado do Chicago White Sox para o Kansas City Royals: ele jogou seus equipamentos em uma mochila e caminhou do vestiário no lado da terceira base do US Cellular Field até o vestiário no lado da primeira base.

“É muito melhor do que se preocupar em chegar ao aeroporto e todas essas coisas”, disse DeJong com um sorriso após a vitória de Kansas City por 4 a 3 na terça-feira à noite. “Foi bem fácil.”

DeJong foi adquirido pelo destro da liga menor Jarold Rosado em uma troca anunciada 3 horas e 15 minutos antes do jogo. A equipe do vestiário do White Sox o ajudou a arrumar seu equipamento, e uma mochila do Royals o aguardava no outro vestiário.

DeJong, que faz 31 anos na sexta-feira, não jogou na terça à noite. Ele acertou .228 com 18 home runs e 41 RBIs para o White Sox, fazendo 83 partidas como shortstop e 10 como terceira base.

“Estou feliz por estar em um ótimo time. Já faz um tempo que assisto esse time jogando contra eles e parece um ótimo grupo de caras, muitos jovens, talentos famintos e uma chance de vencer”, disse DeJong. “Eu poderia ter ido para o outro lado do país, mas em vez disso, vou para o outro lado do campo, então é um dia que sempre lembrarei.”

Kansas City tem o shortstop Bobby Witt Jr. e Maikel Garcia começa na terceira base na maioria dos jogos, o que provavelmente fará de DeJong uma opção de banco para o técnico Matt Quatraro.

“Meu papel vai ser fluido. Acho que vou pular e tentar aproveitar todas as oportunidades que tiver”, disse DeJong. “Vou levar representantes por todo o infield, e o que o Q precisar, o que esse time precisar, estou disposto a fazer.”

DeJong concordou com um contrato de um ano de US$ 1,75 milhão com Chicago e pode ganhar US$ 150.000 por 400 aparições no bastão — ele tem 363 — e mais US$ 100.000 por 500. Ele é um rebatedor de carreira de .229 com 134 home runs e 385 RBIs para St. Louis (2017-23), Toronto (2023), San Francisco (2023) e White Sox. Ele pode se tornar um agente livre novamente após a World Series.

“Ele tem um histórico de rebater destros em sua carreira, o que é uma dinâmica interessante”, disse Quatraro. “Não temos mapeado quantos dias por semana ele vai jogar ou onde ou qualquer coisa assim, porque a maior parte de seu tempo em sua carreira foi como shortstop, com este último mês como third, então não vamos simplesmente colocá-lo em algum lugar onde ele não se sinta confortável.”