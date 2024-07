Paul George concorda em contrato de 4 anos e US$ 212 milhões com o 76ers, dizem fontes

O atacante de agente livre Paul George concordou com um contrato máximo de quatro anos e US$ 212 milhões com o Philadelphia 76ers, disseram fontes à ESPN na manhã de segunda-feira.

O acordo de George – que fontes dizem incluir uma opção de jogador na última temporada do acordo em 2027-28 – o traz de volta à Conferência Leste para fazer parceria com o centro MVP Joel Embiid e o guarda All-Star Tyrese Maxey em busca de derrubar o Campeão da NBA, Boston Celtics.

George e seu agente, Aaron Mintz da CAA, se reuniram com um contingente do 76ers, incluindo o proprietário Josh Harris, o presidente de operações de basquete Daryl Morey, o GM Elton Brand e a lenda dos Sixers Julius Erving em Los Angeles, disseram fontes. Os Sixers até trouxeram um executivo de front office, Peter Dinwiddie, que é um rosto conhecido e amigo de George de seus anos no Indiana Pacers, disseram fontes.

A reunião aconteceu logo após meses de negociações malsucedidas com os Clippers sobre um acordo para permanecer em sua casa no sul da Califórnia. Embiid, Maxey e George foram All-Stars na temporada passada e formam um dos mais formidáveis ​​Big 3’s na história recente da NBA — apresentando um equilíbrio de escalação ideal entre um armador explosivo em Maxey, um ala de elite bidirecional em George e um grandalhão dominante em Embiid. George, um jogador de 34 anos nove vezes All-Star, passou as últimas cinco temporadas com os Clippers e teve uma média de 23 pontos, seis rebotes, 4,5 assistências e 1,5 roubos de bola em 263 jogos da temporada regular em Los Angeles.

George, negociado com o Oklahoma City Thunder em 2017 antes de ser negociado com o Clippers como parte da decisão de LA de contratar Kawhi Leonard como agente livre dois anos depois, seguiu em frente. Os Clippers e George conversavam há meses sobre um possível acordo, mas nunca chegaram perto de um acordo. George queria um novo contrato de quatro anos, e os Clippers ofereceram três, disseram fontes.

Os Clippers emitiram um comunicado no domingo dizendo que George havia dito a eles que planejava assinar com outro time:

“Paul é um talento tremendo e um jogador de elite bidirecional. Nós nos sentimos sortudos pelos cinco anos que passamos com ele. Durante esse período, ele foi a três All-Star Games, fez o maior número de 3 pontos na história da franquia e ajudou a levar o time a um lugar que nunca tinha estado. Suas performances nos jogos 5 e 6 contra Utah em 2021 não serão esquecidas por ninguém associado aos Clippers.

“Nós negociamos muito para formar a dupla Paul e Kawhi [Leonard]e em troca, tivemos cinco temporadas de disputa. Mesmo que não tenhamos atingido nosso objetivo final, apreciamos as chances que tivemos com Paul.”

Agora, George espera atingir esse objetivo final — vencer um campeonato da NBA — ao lado de Embiid e Maxey na Filadélfia. A chegada de George pode dar aos Sixers o poder de fogo para enfrentar os Celtics no Leste.

Um desenvolvimento importante na noite de domingo para George, disseram fontes à ESPN: o acordo dos Sixers em um acordo de dois anos no valor de US$ 16,3 milhões com o armador Kelly Oubre Jr., disseram as fontes. Os 76ers também chegaram a acordos com o guarda veterano Eric Gordon e o pivô Andre Drummond no domingo, disseram fontes.

Desde que os Pacers o convocaram para o 10º lugar geral em 2010, George se tornou um dos alas mais proeminentes da NBA – mesmo enquanto se recuperava de uma lesão devastadora na perna sofrida antes da Copa do Mundo Fiba de 2014.

George é um dos oito jogadores a fazer pelo menos nove times All-Star desde que entrou na liga, juntando-se a LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, LeBron James, Chris Paul, Russell Westbrook e Anthony Davis. Ele também foi selecionado seis vezes para o All-NBA, incluindo ser selecionado para o primeiro time em 2019.

Depois de perder a maior parte da temporada 2014-15, George se restabeleceu como um dos melhores jogadores de perímetro bidirecional da liga, com médias de 22,6 pontos, 5,2 rebotes e 3,5 assistências nesta temporada.

Tim Bontemps da ESPN contribuiu para este relatório.