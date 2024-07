Paul George homenageia Kobe Bryant vestindo a camisa número 8 do 76ers

Paul George está trocando os uniformes azul e vermelho do LA Clippers pela variação das cores do Philadelphia 76ers. Mas essa não é a única mudança que vem para a nova camisa do veterano atacante.

Pela primeira vez desde 2015, George não usará o número 13.

À primeira vista, a mudança de George para a Cidade do Amor Fraternal foi tão simples quanto se poderia desejar de um ponto de vista estético — os Clippers e os 76ers compartilham tons de azul e vermelho semelhantes. Mas havia um problema. O tradicional número 13 de George foi aposentado na Filadélfia para o lendário pivô Wilt Chamberlain.

O novo número de George, em vez disso, vai se inspirar em seu ídolo, Kobe Bryant. Nascido na Filadélfia, Bryant ascendeu ao estrelato pré-profissional na Lower Merion High School antes de se juntar ao Los Angeles Lakers. Bryant vestiu o número 8 pelo Lakers em sua primeira década na NBA.

“Eu tinha que fazer isso. Vamos lá, cara, estou na Filadélfia.” George disse em seu podcast. “Meu jeito de idolatrar Kobe.

Primeira olhada no PG nos tópicos do Philly No. 8 👀 O episódio completo sai amanhã às 9h EST / 6h PST. foto.twitter.com/JyAsXY9LEo — Podcast P com Paul George (@PodcastPShow) 7 de julho de 2024

Felizmente, havia outro lado positivo para George em uma potencial troca de número. O principal deles? Problemas de comunicação com seu filho de 3 anos e meio, Paul Vuk George.

“Meu filho não consegue dizer 13”, disse George. “Então ele diz 14.”

George pensou em mudar para o número preferido do filho, mas concluiu que não parecia certo nele. Ele também pesava 25 e 31, números que usava no ensino médio, mas também não achava que pareciam certos.

“É bom ter esses momentos, tipo, quando você olha para aquela camisa… ‘É, é para ele que estou vestindo.'”

O novo número é uma espécie de momento de círculo completo para George. Seu primeiro número na NBA após ser recrutado pelo Indiana Pacers foi o número 24, o número que Bryant usou em suas últimas 10 temporadas em Los Angeles.