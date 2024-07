Paul Mullin, de Wrexham, faz participação especial em Deadpool e Wolverine

O atacante do Wrexham, Paul Mullin, fez uma aparição surpresa no novo filme da Marvel, Deadpool & Wolverine.

O ator de 29 anos estava mascarado para seu papel no filme, que vem em uma cena com várias versões de Deadpool. A iteração de Mullin do super-herói apresenta uma bandeira do País de Gales estampada em seu traje.

Deadpool & Wolverine é estrelado pelo ator de Hollywood Ryan Reynolds, que, junto com Rob McElhenney, é coproprietário da Wrexham.

Para aqueles que não são tão atentos, Reynolds destacou a participação especial de Mullin em uma publicação nas redes sociais.

“Você deve ter notado que um membro do Deadpool Corps era muito mais mortal que os outros. WELSHPOOL”, ele escreveu.

Desde a aparição de Mullin no filme, Wrexham atualizou seu perfil de jogador no site deles com uma imagem dele fantasiado de Deadpool.

A ascensão do atacante em destaque, no entanto, veio por seus heroísmos em campo. Ele marcou mais de 100 gols pelo Wrexham em três temporadas, desempenhando um papel fundamental em suas sucessivas promoções da National League para a League 1.

Deadpool & Wolverine também conta com a participação do companheiro de equipe de Mullin, Ollie Palmer, como barman em uma das cenas.