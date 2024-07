Paul Skenes e Bobby Witt Jr. entre os 32 estreantes All-Stars da MLB

As escalações para o MLB All-Star Game de 2024 contam com 33 estreantes no All-Star Game e 19 jogadores com menos de 27 anos, um retrato adequado de um esporte cada vez mais jovem.

Os arremessadores e reservas da Liga Americana e da Liga Nacional foram anunciados no domingo para a exibição de 16 de julho no Globe Life Field, no Texas, uma semana após os titulares serem revelados.

O grupo de estreantes All-Stars nomeados no domingo inclui o shortstop do Kansas City Royals Bobby Witt Jr., o shortstop do Cincinnati Reds Elly De La Cruz, o outfielder novato do San Diego Padres Jackson Merrill, o closer do Oakland Athletics Mason Miller e o destro novato do Pittsburgh Pirates Paul Skenes, um candidato a começar no monte para a Liga Nacional.

“Isso é legal, e eu sou grato a todos vocês”, disse Skenes aos companheiros de equipe no vestiário após ser informado pelo gerente Derek Shelton. “Desde o primeiro dia em que estou aqui, faço parte do time. Eu não conseguiria fazer isso sem vocês.”

Nenhuma das escalações tem um jogador com dois dígitos de aparições no All-Star Game: o receptor do Royals Salvador Perez, nomeado reserva da Liga Americana, e o segunda base do Houston Astros, Jose Altuve, eleito titular da Liga Americana pelos fãs, lideram o grupo com nove seleções.

O primeira base do Philadelphia Phillies, Bryce Harper, o primeira base do Los Angeles Dodgers, Freddie Freeman, o shortstop do Dodgers, Mookie Betts, e o canhoto do Atlanta Braves, Chris Sale, são All-Stars pela oitava vez. Harper começará depois de ser o mais votado da NL. Freeman, Betts e Sale foram selecionados como reservas, embora Betts não jogue por causa de uma mão quebrada.

Para Betts, foi sua primeira seleção como jogador de campo interno após sete como jogador externo. Ele foi um dos cinco arremessadores e reservas do Dodgers nomeados para o time All-Star da NL no domingo, acompanhado por Freeman, o catcher Will Smith, o outfielder Teoscar Hernandez e o destro Tyler Glasnow. Eles elevaram o total de All-Stars do clube para seis depois que Shohei Ohtani foi nomeado o rebatedor designado titular da NL na quarta-feira. É o quinto ano consecutivo em que eles tiveram pelo menos cinco All-Stars.

Apenas o Philadelphia Phillies, dono do melhor recorde nas ligas principais na maior parte da temporada, está melhor representado com sete jogadores. Quatro deles, todos arremessadores, foram nomeados para o time da NL no domingo: Zack Wheeler, Ranger Suarez, Matt Strahm e Jeff Hoffman. Eles se juntaram a Harper, Trea Turner e Alec Bohm, que foram todos eleitos como titulares.

Os Padres têm cinco All-Stars, incluindo todo o seu outfield inicial com Merrill se juntando a Fernando Tatis Jr. e Jurickson Profar, que foram votados como titulares. O closer Robert Suarez e o segunda base Luis Arraez acompanharão os outfielders.

As cinco seleções do Cleveland Guardians lideram a Liga Americana. Juntando-se aos titulares Jose Ramirez e Steven Kwan estarão o rebatedor designado David Fry, o primeira base Josh Naylor e o closer Emmanuel Clase. O Royals, um time com 106 derrotas na temporada passada, foi recompensado por seu surpreendente primeiro semestre com quatro All-Stars: Witt Jr., Pérez e os arremessadores titulares Seth Lugo e Cole Ragans.

Times com vários All-Stars Equipe Todas as estrelas Phillies 7 Dodgers 6 Padres 5 Guardiões 5 membros da realeza 4 Orioles 3 Ianques 3 Red Sox 3 Bravos 3 Astros 3 Piratas 2 Tigres 2 guardas 2 Cervejeiros 2 Gigantes 2

Ambas as equipes da AL Central enviarão mais jogadores para o jogo do que o Baltimore Orioles e o New York Yankees — dois concorrentes de maior destaque da AL East, com três seleções cada.

O shortstop Gunnar Henderson, uma seleção de primeira vez, e o catcher Adley Rutschman, agora um All-Star duas vezes, foram eleitos titulares na quarta-feira. Eles foram acompanhados no domingo pelo destro Corbin Burnes, que foi selecionado um All-Star pela quarta vez.

O fechador dos Yankees, Clay Holmes, foi nomeado para o time da Liga Americana no domingo, após as seleções dos outfielders Aaron Judge e Juan Soto como titulares. Judge, que liderou todos os ganhadores de votos, é seis vezes All-Star. É a quarta seleção — e a primeira titular — de Soto.

“Provavelmente fiquei um pouco surpreso”, disse Holmes, que também foi um All-Star em 2022. “All-Star Games são algo difícil de fazer. Não acho que você possa esperar isso totalmente. Não estou chegando com um ERA zero. É definitivamente uma honra e estou super grato. Estou feliz por fazer parte do time.”

Enquanto isso, o Red Sox teve três All-Stars nomeados no domingo: o terceira base Rafael Devers, o outfielder Jarren Duran e o destro Tanner Houck.

Os Rangers terão dois jogadores — o apaziguador Kirby Yates e o segunda base Marcus Semien — representando o Texas no Globe Life Field.

As listas são expandidas de 26 para 32 para o All-Star Game. Elas incluem titulares eleitos pelos fãs, 17 jogadores (cinco arremessadores titulares, três substitutos e um reserva para cada posição) escolhidos em uma votação de jogadores e seis jogadores (quatro arremessadores e dois jogadores de posição) selecionados por oficiais da liga. Cada clube deve ser representado.

Dos 15 times com um representante, o Minnesota Twins, que teve o shortstop Carlos Correa nomeado reserva da Liga Americana no domingo, tem o melhor recorde. O Seattle Mariners, em primeiro lugar na Liga Americana Oeste, também tem um All-Star: o destro Logan Gilbert. O primeira base Pete Alonso, bicampeão do Home Run Derby, foi o único jogador escolhido pelo New York Mets.

O canhoto Tyler Anderson, do Los Angeles Angels, Miller, o canhoto Garrett Crochet, do Chicago White Sox, o terceira base Isaac Paredes, do Tampa Bay Rays, o closer Ryan Helsley, do St. Louis Cardinals, o canhoto Shota Imanaga, do Chicago Cubs, o reliever Tanner Scott, do Miami Marlins, o shortstop CJ Abrams, do Washington Nationals, De La Cruz, o segunda base Ketel Marte, do Arizona Diamondbacks, o infielder Ryan McMahon e o rebatedor Vladimir Guerrero Jr. do Toronto Blue Jays são os únicos representantes de seus respectivos times.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.