Paul Skenes lança 7 innings sem rebatidas enquanto os Pirates derrotam os Brewers

MILWAUKEE — Paul Skenes eliminou 11 em sete entradas sem rebatidas em outra performance dominante, e o Pittsburgh Pirates derrotou o Milwaukee Brewers por 1 a 0 na quinta-feira.

Skenes lançou 99 arremessos em sua 11ª largada na liga principal, 65 para strikes. O destro All-Star deu uma base por bolas enquanto reduzia sua ERA para 1,90.

“Tudo se resume a ir lá e executar”, disse Skenes. “Então, se strikeouts são o que parece, então que assim seja. É só sobre conseguir outs.”

Skenes brilhando nas primeiras 11 partidas Paul Skenes tem 89 strikeouts com ERA de 1,90 nesta temporada, o maior número de strikeouts com ERA abaixo de 2,00 em 11 partidas desde que ERA se tornou uma estatística oficial em 1913. Jarro Eliminações Paulo Skenes, 2024 89 Fernando Valenzuela, 1981 79 Orel Hershisher, 1984 77 — Estatísticas e informações da ESPN

Colin Holderman substituiu Skenes (6-0) e cedeu um single de abertura para Jake Bauers para o primeiro hit de Milwaukee. Os Brewers lotaram as bases com dois eliminados no oitavo, mas Holderman escapou da confusão quando eliminou William Contreras no swing.

Aroldis Chapman pegou o nono e fez sua quarta defesa, completando uma partida de dois rebatidas para Pittsburgh.

Skenes, a escolha geral nº 1 no draft do ano passado, vindo da LSU, eliminou 11 enquanto arremessou seis innings sem rebatidas em sua segunda partida pelo Pittsburgh em 17 de maio no Chicago Cubs. Ele permitiu duas corridas ou menos em nove de suas 11 partidas na liga principal.

“Acho que ninguém pensa que quando você chega às grandes ligas, vai ser assim”, disse o técnico do Pittsburgh, Derek Shelton.

O último jogo sem rebatidas dos Pirates aconteceu em 12 de julho de 1997, em um esforço combinado contra o Houston Astros, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information.

Milwaukee desperdiçou uma performance fantástica de Aaron Civale (2-7), que lançou uma bola de seis rebatidas no sétimo inning. Os líderes da NL Central perderam pela quinta vez em sete jogos.

Os Pirates marcaram sua única corrida no sétimo. Ke’Bryan Hayes chegou em um single de leadoff, mas foi apagado quando Jack Suwinski caiu em uma escolha do defensor.

Yasmani Grandal então dobrou para a lacuna no centro-direito, e Suwinski marcou de primeira com um slide de cabeça.

Civale foi substituído por Bryan Hudson após conceder uma caminhada para Andrew McCutchen. Hudson então fez Bryan Reynolds saltar para uma jogada dupla de finalização de inning.

Milwaukee conseguiu seu primeiro corredor de base quando Bauers foi atingido por Skenes com dois eliminados no segundo. Garrett Mitchell então caminhou, mas Andruw Monasterio foi eliminado no strike para o último out.

No terceiro inning, Contreras rebateu uma bola de falta no segundo deck que quase passou pelo poste de falta na esquerda. Ele empurrou Skenes para 10 arremessos antes de ser eliminado.

Skenes manteve a calma, parando para amarrar o sapato um momento depois de eliminar Willy Adames pela segunda vez no quarto round.

“Só voltar ao seu processo e então focar em executar e tirar os caras, fazer os arremessos e, enquanto você fizer isso, então tudo vai meio que cair onde pode”, disse Skenes. “Então, só precisa voltar à sua preparação.”

Skenes aposentou seus últimos 16 rebatedores, eliminando oito naquele período. Ele tem 89 strikeouts em 66⅓ innings.

“Os caras têm velo nas grandes ligas, mas só de conseguir lançar e meio que arremessar qualquer coisa a qualquer momento, ele te mantém desequilibrado”, disse o rebatedor de Milwaukee Christian Yelich. “Eu realmente achei que fizemos um ótimo trabalho contra ele hoje. Acho que poderíamos ter feito um trabalho melhor para tirá-lo do jogo mais cedo. Acho que o deixamos escapar com algumas rebatidas lá no final.”

Pittsburgh venceu os Brewers por 12-2 na terça-feira e perdeu por 9-0 na quarta-feira. Milwaukee venceu nove séries consecutivas em casa.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.