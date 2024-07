Paul vs. Perry e show pós-luta do UFC Vegas 94: Reação ao nocaute de Jake Paul contra Mike Perry

Enquanto muitos na comunidade do MMA esperavam que Mike Perry fosse o cara a parar Jake Paul, não era para ser, já que Paul teve uma performance unilateral contra a estrela durável do BKFC a caminho de uma finalização no sexto round. Paul então chamou o campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira, e o novo dono do BKFC, Conor McGregor, diz que está demitindo Perry. O que diabos está acontecendo?

Após uma rodada dupla no fim de semana, Mike Heck, Jed Meshew e Eric Jackman do MMA Fighting recapitulam o evento Paul vs. Perry, junto com o UFC Vegas 94 e discutem as consequências malucas da vitória de Paul, como a luta contra Mike Tyson parece agora, se Pereira teria a chance de lutar contra Paul e o futuro de Perry na luta. Além disso, o painel fala sobre a grande vitória de Virna Jandiroba no evento principal e se uma disputa de título é a próxima, Steve Garcia e Hyder Amil enviando mensagens para a divisão dos penas, o nocaute incrível de Lucas Bahdi sobre H20 Sylve e muito mais.

Assista ao show pós-luta de Paul vs. Perry e UFC Vegas 94 acima, ou uma versão somente de áudio do show também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você tenha seus pods.