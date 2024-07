Payton Talbott revela ganho de peso de mais de 25 libras após pesagem do UFC 303

Depois que Payton Talbott bateu o peso para sua luta no UFC 303, a comida começou.

O promissor peso galo permaneceu invicto com um impressionante nocaute de 19 segundos sobre Yanis Ghemmouri nas preliminares do evento da International Fight Week do UFC. Talbott revelou após sua vitória que ele estava muito mais pesado do que os 135,5 libras que ele pesava na manhã anterior ao evento.

“Eu tinha uns 161 anos com roupas”, disse Talbott em A hora do MMA. “Eu estava com bastante roupa, então não sei.”

Quando perguntado sobre o motivo de ter engordado tanto, o rapaz de 25 anos respondeu honestamente, citando os frutos do mar como uma ótima ferramenta para recuperar peso antes de uma luta.

“Eu estava apenas me empanturrando”, disse Talbott. “Fui para [an] bar de ostras em Las Vegas… e então fomos comer sushi, eu comi o que o UFC me deu — um monte de macarrão, comi bolo de pudim, só mais uma porção de coisas.”

Talbott melhorou para 9-0 como profissional com a vitória, que inclui finalizações em todos, exceto sua vitória em Série Contender em agosto passado. Desde que assinou um contrato, Talbott está 3-0 dentro do octógono.

À medida que continua a ter sucesso, Talbott começa a perceber que ser discreto será muito mais difícil.

“Eu tenho uma sensação de como será o futuro”, explicou Talbott. “Eu consigo sentir internamente como as coisas vão acontecer, e é um pouco assustador e intimidador — mas também é emocionante. … Eu simplesmente não gosto de ter os holofotes sobre mim, honestamente. É só o que as pessoas assistem e é como, ‘O que vem a seguir, o que vem a seguir?’

“Às vezes me deixa um pouco desconfortável, um pouco inquieto quando as pessoas estão observando com muita atenção. Eu só desejo ser observado e não visto.”