Pedri, da Espanha, fica fora da Eurocopa 2024 após entrada de Toni Kroos

O alemão Toni Kroos pediu desculpas a Pedri depois que o meio-campista espanhol foi afastado do restante da Euro 2024 devido a uma lesão no joelho.

A Espanha confirmou no sábado que Pedri sofreu uma torção de grau dois no joelho esquerdo, mas que ele permanecerá na equipe antes da semifinal de terça-feira contra a França, em Munique.

Pedri, 21 anos, sofreu a lesão na vitória das quartas de final sobre a anfitriã Alemanha, após uma entrada de Kroos nos primeiros 10 minutos de jogo.

“Quero me desculpar e pedir perdão, Pedri”, escreveu Kroos no Instagram após a derrota da Alemanha, que marcou seu último jogo como jogador profissional de futebol antes de se aposentar.

“Espero que você se recupere rápido. Não foi minha intenção machucá-lo e desejo tudo de bom. Você é um grande jogador.”

Kroos não recebeu cartão amarelo pela entrada em Pedri, que o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, disse que merecia um cartão vermelho.

A Espanha não confirmou quanto tempo Pedri ficará afastado, mas fontes dizem que ele não jogará novamente na Alemanha, mesmo que La Roja chegará à final em 14 de julho, com tempo de inatividade previsto em torno de um mês.

Esta é a mais recente de uma série de lesões que o jogador do Barça sofreu nas últimas temporadas, embora a maioria tenha sido relacionada aos tendões da coxa.

Pedri estava visivelmente chateado porque a lesão o tirou do confronto da Espanha com a Alemanha na sexta-feira. Alex Caparros – UEFA/UEFA via Getty Images

No entanto, ele terminou a temporada nacional com força no Barça e começou quatro dos cinco jogos da Espanha na Eurocopa, perdendo apenas a vitória sobre a Albânia, quando a seleção já estava classificada no grupo.

A Espanha também não terá os zagueiros Dani Carvajal e Robin Le Normand contra a França no meio da semana.

Ambos cumprirão uma partida de suspensão, Carvajal após ser expulso contra a Alemanha e Le Normand por acúmulo de cartões amarelos, então estariam disponíveis para uma hipotética final caso vencessem na terça-feira.