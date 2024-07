Penedense avança às quartas de final do Alagoano Sub-20

O Sport Club Penedense garantiu sua vaga nas quartas de final do Campeonato Alagoano Sub-20 de 2024. O jogo ocorreu na tarde desta segunda-feira (15), em Maceió.

O time ribeirinho empatou com o Azzurra em 0 a 0 no Centro de Treinamento Gustavo Paiva, do CSA. A classificação foi definida nos pênaltis, com o Penedense vencendo por 6 a 5, eliminando a equipe de União dos Palmares.

A partida foi tecnicamente fraca, com ambas as equipes tendo dificuldades em se adaptar ao campo sintético. As defesas dominaram, e os meio-campos pouco criaram durante os noventa minutos.

O próximo desafio do Penedense será contra o Independente de Atalaia, às 15h de sábado (20), no Estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo.