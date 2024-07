O presidente do Sport Club Penedense, Aérton Reis, anunciou na noite desta quarta-feira (10) a parceria com a equipe do Miguelense para a disputa do Campeonato Alagoano Sub-23, conhecido como “Segundona”.

Após confirmar a participação do clube ribeirinho no Estadual, a diretoria do Penedense decidiu firmar o acordo com o time de São Miguel dos Campos. Em declaração, o presidente afirmou que uma conversa com Melk Duque, presidente do Miguelense, foi decisiva para a concretização da parceria.

Detalhes da Parceria

Conforme anunciado, o Miguelense emprestará seu nome, mas toda a estrutura, trabalho e comando serão responsabilidade da equipe de Penedo. “Essa união permitirá que o time avance no torneio, algo inviável como ‘Penedense B’, que só poderia participar da Fase Classificatória”, explicou Aérton Reis.

Objetivos

O principal objetivo da parceria é amadurecer os jovens jogadores de Penedo e região. Com a estrutura do Miguelense, espera-se que a equipe consiga avançar além da fase classificatória do campeonato, proporcionando maior experiência competitiva para os atletas.

Próximos Passos

Os preparativos para o campeonato já começaram. As equipes irão integrar seus treinamentos, visando a criação de um time coeso e competitivo para a disputa da “Segundona”.

A união entre Penedense e Miguelense é vista como uma oportunidade de fortalecer o futebol regional e desenvolver novos talentos.