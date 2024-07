Penedo avança com série de obras para beneficiar a população

A Prefeitura de Penedo, sob o comando do prefeito Ronaldo Lopes, está em pleno desenvolvimento com uma série de obras que abrangem tanto a cidade quanto os povoados. As iniciativas em andamento visam melhorar a qualidade de vida da comunidade e incluem diversas áreas de atuação.

Entre as ações, destaca-se a criação da Casa do Empreendedor, um espaço que oferecerá suporte aos microempreendedores individuais (MEIs) locais, facilitando dúvidas, cadastros e regularizações. Além disso, a reforma da Escola Municipal Maria da Glória Pimenteira, localizada na Ponta Mofina, já está em progresso, assim como a recuperação de 65 unidades habitacionais pelo programa Melhorias Habitacionais.

Outras melhorias em andamento incluem a pavimentação de ruas como a Duque de Caxias, Travessa Trindade, Loteamento Ouro Verde, Santa Luzia, São Rafael, São Gonçalo e o povoado Campo Redondo. A urbanização da orla da Ponta Mofina e a conclusão da recuperação da estrada Mário Freire Leahy, danificada pela orla de Penedo, também fazem parte das obras em curso.

O trabalho contínuo reflete o compromisso com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar dos habitantes, demonstrando o esforço constante para atender às necessidades da população.

Por: Fellype Barreto