Penedo Cidade Criativa: Animação ‘Azul Índigo – Um Mar Sem Lixo’ movimenta economia

Mais uma produção cinematográfica em Penedo! Desta vez, é a animação ‘Azul Índigo – Um Mar Sem Lixo’, que terá seus trabalhos iniciados a partir do mês de agosto, no Laboratório de Animação do Cine Penedo, equipamento inaugurado em novembro do ano passado, durante o Circuito Penedo de Cinema.

O curta-metragem de animação aprovado pela Lei Paulo Gustavo no edital da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude tem direção da cineasta e professora da UFAL, Andréa Paiva, projeto que também conta com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

A equipe escolhida criteriosamente pela realizadora de audiovisual e é composta por penedenses ou pessoas que residem em Penedo. Dentre os profissionais, estão o animador, músico e compositor espanhol Coke Riobóo e o ator paraense Francisco Gaspar.

“Ter mais uma produção, desta vez, uma animação, sendo produzida e realizada em Penedo é a certeza de que estamos no caminho certo, principalmente quando 80% da equipe é composta por gente da terra. O trabalho é de extrema importância e fortalece a cadeia produtiva local”, disse Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da SETUREC.

A animação ‘Azul Índigo – Um Mar Sem Lixo’ é voltada para a temática ambiental e conta a história de Iara, uma criança de 12 anos, e de Juvenal, seu amigo caranguejo. Eles estão à procura de uma carta perdida em um sonho e, que, durante o percurso, encontram alguns animais marinhos que sofrem as consequências do lixo no mar. Confira a ficha técnica:

Direção: Andrea Paiva; Roteiro: Andrea Paiva e Francisco Gaspar; Direção de Produção: Sérgio Onofre; Direção de Arte: Priscilla Calumbi e Pedro Lucena e Direção Executiva: Nivaldo Rodrigues.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC