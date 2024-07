Penedo é o primeiro município de Alagoas a realizar Empretec exclusivo para mulheres

O pioneirismo da administração Ronaldo Lopes em relação às políticas públicas direcionadas para mulheres em Penedo coloca o município como protagonista de diversas iniciativas para o empoderamento feminino, em sua maioria viabilizadas por meio do Programa Ela Se Garante.

Agora, a Secretaria Municipal da Mulher (SEMU) conseguiu, em articulação com o Sebrae Alagoas, o primeiro curso Empretec exclusivo para mulheres entre os 102 municípios do estado.

“É com muita honra que estamos trazendo para Penedo o primeiro Empretec voltado só para mulheres de Alagoas. É a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria da Mulher, investindo cada vez mais, valorizando e impulsionando a mulher para empreender, abrir o seu próprio negócio e gerar renda”, destaca Mariana Barbosa, gestora da SEMU.

“Estamos realizando esse primeiro Seminário Empretec exclusivamente para mulheres, público que tem um potencial muito grande de desenvolver, de buscar seus resultados e ir atrás dos seus projetos, e o nosso seminário modela essas mulheres para a prática dos comportamentos empreendedores, fazendo com que elas se tornem mais eficientes na busca dos seus objetivos”, explica Clodoaldo Nascimento, facilitador da imersão.

Quem aproveitou a oportunidade foi Andressa Moura, uma das sócias da Bebibolos, empreendimento que é fruto de outra iniciativa da gestão Ronaldo Lopes, o Programa Minha Chance, criado com objetivo proporcionar cursos profissionalizantes do SENAI em Penedo, sem custo para a população e com milhares de pessoas beneficiadas.

“Eu fiz o curso de padaria no Minha Chance, onde o professor expandiu as minhas ideias e agora eu tive a oportunidade de ser aluna do Empretec pela Secretaria do Mulher, desenvolvendo o meu sonho e das minhas sócias, que é um bolo diferente, feito com sabores diferentes”, explica a empreendedora que aposta da inclusão do vinho, da cerveja e do café no bolo.

SECOM PMP