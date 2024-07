Penedo supera todas as metas dos indicadores e é nota 10 no Previne Brasil

A Prefeitura de Penedo colhe os frutos de uma administração focada em trabalhar para o povo. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) comemora a nota 10 que conseguiu no primeiro quadrimestre de 2024 no Previne Brasil e está em primeiro lugar entre os municípios de Alagoas com população acima de 15 mil habitantes.

Criado em 2019 pelo governo federal, o Previne Brasil mede avanços na saúde em sete indicadores específicos a cada quadrimestre, principalmente atendimentos direcionados para a saúde da mulher.

Na soma geral, o trabalho desenvolvido diariamente nos postos de saúde de Penedo superou todas as metas estabelecidas no programa, resultado de estratégias bem planejadas e executadas para garantir mais saúde à população penedense.

Os dados mais recentes do Previne Brasil comprovam que a Prefeitura de Penedo desenvolve os melhores serviços na área de saúde entre todos os municípios alagoanos com mais de 15 mil habitantes. E no comparativo com as oito cidades da 6ª Região de Saúde, Penedo lidera o ranking, com Piaçabuçu na penúltima posição e Coruripe em quarto lugar.

O destaque está no acompanhamento pré-natal, com 80% das gestantes realizando, pelo menos, seis consultas durante o período de gestação, índice que se aproxima do dobro estabelecido pelo Ministério da Saúde (45%).

A administração Ronaldo Lopes também alcança 95% de gestantes atendidas com pelo menos uma consulta odontológica, percentual bem acima dos 60% exigidos no Previne Brasil. Além disso, 96% das mulheres grávidas assistidas na rede da Atenção Básica municipal realizaram testes para sífilis e HIV. Neste caso, a meta é de 60%.

Outro indicador importante avaliado no Previne Brasil e cujo resultado atesta o excelente trabalho da Secretaria de Saúde de Penedo é a cobertura vacinal contra poliomielite e a aplicação da tetravalente. Penedo superou a meta estabelecida em 95% de crianças vacinadas, alcançando cobertura de 98%.

Nos demais indicadores, a SEMS também superou as metas, entre eles para mulheres de 25 a 64 anos que realizaram coleta para citologia ao longo de 3 anos, beneficiando 57% do público cuja meta é 40%.

Nos atendimentos para homens e mulheres, as consultas para pessoas hipertensas chegaram ao percentual de 62%, 12% acima da meta, assim como as consultas com diabéticos, fechando em 58% para a meta estabelecida em 50%.

Todos esses avanços são fruto de trabalho diário e conjunto das equipes de saúde, inclusive por meio de programas municipais como o Cegonha Penedense, que incentiva as gestantes a fazer o pré-natal completo, e o Penedo Cuida, que realiza atendimento em domicílio para pacientes acamados e domiciliados.