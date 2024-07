Pérez, Ricciardo e o difícil dilema do segundo piloto da Red Bull

O dilema da Red Bull sobre o que fazer com Sergio Pérez se aprofundou durante o Grande Prêmio da Hungria.

Enquanto Pérez cometeu outro erro inexplicável na qualificação e Max Verstappen lutou para chegar em quinto no domingo, a McLaren registrou seu melhor fim de semana de corrida de F1 em mais de uma década. A Red Bull, que antes do Grande Prêmio da Bélgica do ano passado liderava o campeonato de construtores por 229 pontos, agora está apenas 51 pontos à frente da McLaren com 11 corridas de sobra.

A mudança na sorte foi extrema. A McLaren teve uma oscilação de 58 pontos sobre a Red Bull nas últimas seis corridas. Algumas semanas atrás, o CEO da McLaren, Zak Brown, disse o que todos na F1 vêm pensando há algum tempo: enquanto Pérez permanece na forma em que está, a Red Bull é vencível na corrida pelo campeonato de construtores.

Os enormes ganhos de desempenho da McLaren ficaram óbvios desde que Lando Norris venceu o Grande Prêmio de Miami no início de maio, mas essa melhora também coincidiu com uma péssima fase do companheiro de equipe de Verstappen. A última visita de Pérez ao pódio foi uma corrida antes, no Grande Prêmio da China; nas corridas que ele terminou desde então, ele ficou em 4º, 8º, 8º, 7º, 7º, 17º. Ele não conseguiu avançar além do Q1 em quatro das últimas seis corridas. Esqueça ser superado na qualificação por Verstappen, Pérez não conseguiu vencer o piloto da Williams, Logan Sergeant (que nunca superou seu próprio companheiro de equipe na qualificação) na qualificação quatro vezes nesta temporada.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

A conversa sobre o futuro de Pérez se intensificou recentemente, mesmo depois que ele assinou uma extensão de contrato para 2025 — uma decisão que muitos na Red Bull agora parecem lamentar. A disputa interna de poder dentro da equipe adicionou mais uma ruga à decisão.

Então, com as férias de verão se aproximando após a corrida deste fim de semana em Spa-Francorchamps, o que acontece a seguir?

O tempo de Pérez na Red Bull acabou?

Salvo um resultado milagroso no Grande Prêmio da Bélgica, a corrida de domingo em Spa pode muito bem ser a última de Pérez pela Red Bull. Várias fontes na equipe acham que ela deve tomar uma decisão sobre o futuro de Pérez durante as férias de verão, que começam na segunda-feira.

Fontes disseram à ESPN que uma compensação por Pérez seria na região de US$ 5 milhões. Houve muita especulação sobre se a Red Bull poderia se dar ao luxo de perder o apoio financeiro que Pérez traz do México, mas um ponto de inflexão parece ter sido alcançado a esse respeito. Primeiro, há a diferença estimada de US$ 10 milhões entre terminar em primeiro e segundo lugar no campeonato de construtores. Depois, há o dinheiro de bônus que a Red Bull perderia de grandes parceiros caso não conseguisse ganhar o título. E então há algo que é facilmente esquecido: a primeira metade da temporada cheia de acidentes de Pérez acumulou uma conta de reparo pesada para a equipe, uma dor de cabeça considerável nas restrições da era do limite de custos.

As tensões dentro da equipe estavam borbulhando. Um grande ponto crítico aconteceu nas horas após Pérez rodar durante a qualificação para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. De acordo com fontes que viram a troca acontecer, o diretor técnico Pierre Waché e outros engenheiros seniores tiveram uma conversa animada com o chefe da equipe, Christian Horner. Essas fontes sugeriram que preocupações foram levantadas sobre se a equipe poderia ganhar o campeonato de construtores se Pérez permanecesse. A má forma do mexicano de 34 anos agora é abertamente comentada na unidade de hospitalidade da Red Bull durante o fim de semana da corrida e, reveladoramente, ninguém consegue explicar adequadamente seu declínio.

Pérez não conseguiu marcar um ponto em Silverstone e então caiu na qualificação na Hungria, embora ele pelo menos tenha aproveitado um domingo sólido, subindo da 16ª para a 7ª posição e se mantendo longe de problemas. A Red Bull também foi impulsionada pelo ritmo que ele havia mostrado na sexta-feira, embora fazer um comentário tão grande sobre isso cheirasse a desespero. A ressalva usual para seu Grande Prêmio da Hungria se aplica: sua recuperação foi no carro mais rápido ou no segundo mais rápido do grid contra um grupo de carros do meio do grid. Ele não deveria ter chegado nem perto dessa situação em primeiro lugar.

Enquanto as dificuldades de Sergio Pérez continuam, a Red Bull está se tornando vulnerável na luta pelo campeonato de construtores. Mark Thompson/Getty Images

Enquanto alguns sugeriram que um resultado forte na Bélgica poderia mudar as coisas para ele, está claro que um medo mais profundo se instalou na Red Bull de que a forma de Pérez tenha ido além do ponto de salvar a longo prazo. Como uma fonte disse à ESPN no último fim de semana: um resultado forte no carro deve ser a expectativa, não um sinal de que tudo voltou ao normal. É difícil ver Pérez voltando a um bom nível; sua confiança está acabada e ele claramente não consegue chegar nem perto do limite do carro da mesma forma que Verstappen consegue.

Então aí está a questão-chave, com a qual a Red Bull vem lidando há algum tempo: se a equipe realmente deixar Pérez, quem o substituirá?

Ricciardo: demitido ou promovido?

Daniel Ricciardo está em uma situação bizarra, pois não tem certeza se ele será estendido além das férias de verão pelo RB, muito menos se ele está no quadro para substituir Pérez. Com o piloto reserva da Red Bull, Liam Lawson, esperando nos bastidores (para substituir Ricciardo ou Pérez), a Red Bull parecia pronta algumas semanas atrás para considerar a troca de Ricciardo pelo neozelandês.

A forma de Ricciardo no começo do ano foi decepcionante e, reveladoramente, ele pareceu abandonar completamente as conversas sobre o futuro de Pérez. No GP da Áustria, a gravidade de sua situação ficou clara. Fontes disseram à ESPN que Horner usou uma analogia de beisebol para chegar ao vencedor de oito corridas: ele estava na primeira base então, mas precisava navegar com sucesso seu caminho de volta para a base com mais três performances fortes para manter seu assento.

OUÇA ‘UNLAPPED’ Katie George, Nate Saunders e Laurence Edmondson falam sobre Fórmula 1 e as personalidades por trás dela no “Unlapped”, podcast semanal de F1 da ESPN. Ouça ‘Unlapped’

Seu desempenho de qualificação em Budapeste após o acidente de Pérez não poderia ter sido mais perfeitamente cronometrado. Ele progrediu com uma volta tardia no Q1 e então terminou em nono na classificação geral. Uma chamada de estratégia bizarra da RB, que o deixou furioso, fez com que ele não marcasse pontos, mas a equipe depois sentiu que ele teria terminado à frente do companheiro de equipe Yuki Tsunoda (que terminou a corrida em nono) se ele não tivesse sido chamado para um pit stop antecipado. Felizmente para Ricciardo, é improvável que a chamada de estratégia seja usada contra ele; uma fonte sugeriu que ele não corre mais o risco de perder sua vaga na RB.

É estranho, então, que Ricciardo possa estar na disputa para substituir Pérez. Mas há algumas coisas a seu favor.

Ele tem o benefício da experiência vencedora de corridas na F1 e tem três temporadas de conhecimento sobre como é ser companheiro de equipe de Verstappen. Horner gosta particularmente de Ricciardo e, em última análise, qualquer decisão de piloto na Red Bull ou RB cabe ao chefe da equipe. Com Horner cada vez mais em desacordo com Jos Verstappen, pai de Max, e o conselheiro da Red Bull Helmut Marko, ter Ricciardo correndo na equipe principal pode muito bem atuar como uma espécie de rede de segurança para ele — assumindo, isto é, que o australiano de 35 anos tenha um bom desempenho.

É justo imaginar se esta versão de Ricciardo seria uma ajuda ou um obstáculo para a Red Bull na luta dos construtores. Seria uma ótima história se ele ajudasse a ganhar o campeonato, mas Ricciardo lutou na McLaren e teve uma forma muito irregular desde que retornou à RB. Há um sentimento entre aqueles na equipe que estavam presentes em sua primeira passagem pela Red Bull de que, embora o retorno de Ricciardo ao rebanho da gigante das bebidas energéticas tenha sido incrivelmente popular, Ricciardo está perdendo algo da forma que ele mostrou entre 2014 e 2018.

Se a Red Bull fizesse essa mudança e o desempenho de Ricciardo correspondesse ao de Pérez, Horner correria o risco de perder prestígio nos bastidores, no que continua sendo uma situação precariamente tensa com aqueles ao seu redor e com a diretoria da Red Bull GmbH.

Lawson é realmente a resposta?

Lawson tem estado discretamente à margem de tudo isso. O Kiwi de 22 anos impressionou em suas três corridas como substituto de Ricciardo no ano passado e é conhecido por ser muito respeitado por Horner e Marko. Fontes dizem que ele impressionou durante um teste recente com a Red Bull, embora a natureza limitada dos dias de filmagem da F1 significasse que uma avaliação abrangente era difícil de ser feita.