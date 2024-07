‘Peso pesado vs. peso médio’: profissionais reagem a Jake Paul nocauteando Mike Perry e desafiando Alex Pereira

Jake Paul fez de novo.

O influenciador que virou boxeador continuou sua cruzada contra veteranos do MMA com um nocaute no sexto round de Mike Perry no sábado na Amalie Arena em Tampa, Flórida. Perry continua desumanamente forte e continuou a marchar para frente apesar de receber uma tonelada de punição, mas no final das contas o tamanho, a velocidade e a habilidade de Paul no ringue foram demais para o Rei da Violência do BKFC superar. Depois, Paul desafiou Mike Tyson — com quem ele deve lutar em 15 de novembro em Dallas — e o campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira.

Confira abaixo como o mundo dos esportes de combate reagiu à vitória de Paul e aos comentários.

Jake Paul aqui parecendo uma empregada francesa ‍♂️ — Rampage Jackson (@Rampage4real) 21 de julho de 2024

Meu Deus, vamos lutar logo, smh ‍♂️ 20 minutos de caminhada. – KAMARU USMAN (@USMAN84kg) 21 de julho de 2024

Peso pesado vs. Peso meio-médio Droga – KAMARU USMAN (@USMAN84kg) 21 de julho de 2024

Mike Perry está aqui agindo como um idiota — Derek Brunson (@DerekBrunson) 21 de julho de 2024

isto não é boxe… ‍♂️ —Türkiye ALALSHIKH (@turk_alalshikh) 21 de julho de 2024

Respeito a Jake Paul por abraçar os esportes de combate e VENCER, mas precisamos de um para os caras do MMA. Ótima briga até agora! Não dá para descartar Perry! E Jake boxeando muito bem!#PaulPerry — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 21 de julho de 2024

Essa foi uma rodada de Perry – KAMARU USMAN (@USMAN84kg) 21 de julho de 2024

Eu prometo por tudo que amo que venceria Jake Paul em uma luta de boxe! Respeito a Mike Perry, mas ele não teria chance comigo! — Dustin Jacoby (@thehanyakdj) 21 de julho de 2024

Algo está errado com a perna de Perry, ele está mancando durante a luta e voltando para o canto — Demetrious Johnson (@MightyMouse) 21 de julho de 2024

Não tem como eles ainda fazerem Tyson x Paul! — Derek Brunson (@DerekBrunson) 21 de julho de 2024

Por quanto tempo vamos fingir que Jake Paul está vencendo pessoas do seu tamanho ou da sua idade? A única pessoa com quem ele lutou, do seu tamanho e idade, ele perdeu também. — Josh Thomson (@THEREALPUNK) 21 de julho de 2024

Bem, Jake Paul acabou de intimidar outro sujeito menor em vez de brigar com um idoso, então Deus abençoe a América, eu acho. — Jason Mayhem Miller (@mayhemmiller) 21 de julho de 2024

nunca mais cometerei o erro de pedir no DAZN, — Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 21 de julho de 2024

Alguém ligue para Ngannou lol

Não podemos deixar isso continuar acontecendo.

O Jab do Paul foi super certeiro esta noite. -Adrian Yañez (@yanezmma) 21 de julho de 2024

Eu sei que há uma diferença de tamanho em muitas lutas de Paul, mas o cara está constantemente melhorando em cada luta. Crédito a ele por essa parte. Eu gostaria de vê-lo lutar com mais caras do seu tamanho, como ele fez na luta do Fury. Ele poderia fazer algo neste esporte, com certeza. — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 21 de julho de 2024

GTFOH!!!!!! Pereira ANNIHILATE’S Jake Paul — Dustin Jacoby (@thehanyakdj) 21 de julho de 2024

Alex Pereira iria despertar Jake Paul. -Michael Chiesa (@MikeMav22) 21 de julho de 2024

Estou prestes a comprar uma camisa do time Jake Paul. A maneira como o MMA é controlado. Adoro quando alguém aqui dá as próprias ordens! De agora em diante, estou apoiando o movimento! — Derek Brunson (@DerekBrunson) 21 de julho de 2024

Jake Paul é o maior babaca que já vi na minha vida. 40 libras de diferença de peso, suco da cabeça dele, e ainda se cagando lá dentro. Nakisa, você deveria levá-lo para Vegas, oh, isso mesmo, você nunca poderia, a comissão atlética testando, testando de verdade, de verdade… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 21 de julho de 2024