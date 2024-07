Pesos da noite da luta Diaz vs. Masvidal: Jorge Masvidal ganhou mais de 28 libras antes da luta Nate Diaz

Jorge Masvidal passou a maior parte de sua carreira no MMA competindo nas categorias leve e médio, mas atingiu a marca dos meio-pesados ​​na noite da luta, quando perdeu por decisão majoritária para Nate Diaz no último sábado.

Como parte da luta contínua da Comissão Atlética do Estado da Califórnia contra o corte extremo de peso, o órgão regulador divulgou os pesos da noite da luta do card Diaz x Masvidal na segunda-feira em uma mensagem enviada ao MMA Fighting.

Masvidal realmente experimentou o maior ganho de peso por porcentagem para qualquer competidor no evento, pisando na balança com 175,2 libras na sexta-feira e pesando 204,1 libras no sábado. As 28,9 libras ganhas por Masvidal foram um aumento de 16 por cento no peso corporal, o que poderia potencialmente sinalizá-lo como um candidato para a comissão recomendar uma mudança nas classes de peso daqui para frente.

No entanto, isso parece improvável, porque Masvidal passou a maior parte de sua carreira no UFC competindo na categoria até 77 kg, então é duvidoso que ele faça alguma mudança drástica agora.

Quanto a Diaz, ele pesava 175,6 libras na pesagem e depois 190,2 libras na noite da luta. O ganho de peso de 14,6 libras foi de apenas oito por cento do seu peso corporal total.

Quando eles se enfrentaram, Masvidal pesava quase 14 libras a mais que Diaz.

Diaz finalmente obteve uma vitória por decisão majoritária em um divertido combate de 10 rounds. Depois, ele pediu lutas futuras contra Jake Paul e o atual campeão dos meio-médios do UFC, Leon Edwards.

Do total de 11 lutas, houve um total de 11 lutadores que ultrapassaram o limite de 10% estipulado pela comissão para ganho de peso.

Aqui está a lista completa dos pesos da noite da luta entre Diaz e Masvidal do último final de semana, juntamente com a porcentagem de peso ganho por cada lutador: