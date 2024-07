Pesquisas sugerem que Harris pode superar Biden contra Trump entre esses grupos

CNN

Foi apenas um dia depois que o presidente Joe Biden anunciou que encerraria sua campanha de reeleição e endossou a vice-presidente Kamala Harris para ser a indicada democrata que enfrentará o ex-presidente Donald Trump na corrida presidencial deste ano. É muito cedo para que as pesquisas capturem a dinâmica de uma campanha em rápida evolução, mas as pesquisas conduzidas antes do anúncio de Biden fornecem algumas indicações iniciais de como uma campanha de Harris para Presidente pode tentar melhorar a posição de Biden na corrida.

A pesquisa da CNN no final de junho testou o apoio de Biden contra Trump após o debate presidencial e também analisou como Harris se sairia em um hipotético confronto com o ex-presidente.

No geral, Harris tinha 45% de apoio contra 47% de Trump entre os eleitores registrados em todo o país, um resultado sem um líder claro, dentro da margem de erro de amostragem da pesquisa. Biden estava atrás de Trump por 6 pontos na mesma pesquisa.

Harris superou Biden contra Trump entre as mulheres — notavelmente entre mulheres de cor e mulheres suburbanas — e independentes políticas, e ela teve uma vantagem sobre Trump entre os eleitores que disseram que não estavam totalmente presos às suas escolhas presidenciais. Os dados também sugerem que Harris se saiu um pouco melhor do que Biden entre os eleitores mais jovens, um ponto de preocupação particular para os democratas durante a campanha até agora.

Veja alguns dos números principais:

Mulheres: Harris tinha o apoio de 50% das eleitoras registradas contra 43% de Trump, enquanto Biden tinha o apoio de apenas 44% das mulheres contra 47% de Trump. Entre as mulheres suburbanas, um segmento-chave da coalizão de Biden em 2020, Harris tinha 55% de apoio contra 39% de Trump, enquanto Biden tinha 49% contra 43% de Trump. Os homens votaram em Trump por cerca de 10 pontos, independentemente de o democrata ser Biden ou Harris.

Independentes e eleitores móveis: Harris dividiu os independentes políticos quase igualmente com Trump, 43% disseram que a apoiavam e 40% Trump. Biden, no entanto, estava atrás de Trump por 10 pontos entre o mesmo grupo de eleitores independentes, 44% Trump para 34% Biden.

Eleitores móveis, aqueles que não tinham uma primeira escolha ou disseram que poderiam mudar de ideia sobre Biden vs. Trump, disseram que eram mais propensos a apoiar Harris em vez de Trump do que a favorecer Biden em vez do ex-presidente. Enquanto esses eleitores dividiram 39% Trump para 37% Biden, Harris teve consideravelmente mais apoio com esse grupo, que dividiu em seu favor 47% Harris para 34% Trump. Os eleitores que disseram que suas escolhas já estavam bloqueadas eram quase os mesmos em ambos os confrontos, sugerindo que esses eleitores sólidos de Biden têm grande probabilidade de se tornarem eleitores de Harris caso ela se torne a indicada do partido: aqueles que disseram que já haviam se decidido dividiram 53% Trump para 45% Biden, e foi 53% Trump para 45% Harris entre esse mesmo grupo.

Eleitores de cor: A maioria dos eleitores de cor apoiou o vice-presidente em vez do ex-presidente, 58% Harris para 29% Trump, enquanto esse grupo dividiu 54% Biden para 33% Trump naquele confronto. Entre as mulheres de cor, Harris superou Biden em 10 pontos: 63% das mulheres de cor disseram que apoiaram Harris em vez de Trump, em comparação com 53% que disseram o mesmo sobre Biden.

Eleitores mais jovens: Harris se sai melhor entre os eleitores mais jovens do que Biden, embora seu apoio na pesquisa ainda fique atrás do nível que os candidatos presidenciais democratas receberam em ciclos recentes. Entre os eleitores com menos de 35 anos, 42% apoiaram Harris e 41% para Trump, em comparação com 47% para Trump e 41% para Biden no mesmo grupo.

É importante observar que a opinião dos eleitores sobre a disputa entre Harris e Trump na época da pesquisa da CNN era em grande parte hipotética — Biden não havia se afastado, e não havia precedentes para tal movimento na era do sistema de primárias presidenciais — então os resultados aqui são mais sugestivos do que pode acontecer do que uma leitura sobre o que está acontecendo agora que o confronto parece ser uma realidade.

As impressões dos eleitores sobre os candidatos podem mudar e mudam quando eles passam de candidatos hipotéticos para candidatos declarados, então a maneira como os eleitores se sentiram sobre isso no final de junho pode não corresponder ao que eles disseram quando questionados sobre um confronto entre Harris e Trump após a decisão de Biden de se afastar.

A pesquisa sugere que há espaço para que as opiniões sobre Harris mudem. Entre os eleitores registrados, 32% disseram que tinham uma impressão favorável dela, 53% uma desfavorável, com cerca de 15% dizendo que não tinham ouvido falar dela ou ainda não sabiam o suficiente para dizer. Entre aqueles sem opiniões firmes sobre ela, Harris manteve a liderança sobre Trump, 57% a 22%, sugerindo que um desafio fundamental daqui para frente será manter esses eleitores a bordo à medida que aprendem mais sobre ela.