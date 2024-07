Pete Buttigieg conta como faria campanha como vice-presidente de Kamala Harris

TMZ. com

Presidente Biden O secretário de Transportes de Harris está entre os principais candidatos a aderir à chapa de Harris e se juntou a nós na quarta-feira no “TMZ Live” para responder a algumas perguntas sobre sua campanha e, hipoteticamente, como ele a abordaria como vice-presidente.

Vários pioneiros já surgiram… sendo Buttigieg um nome frequente que aparece online. Embora PB não tenha declarado diretamente se estava interessado no cargo, ele compartilhou conosco seu plano estratégico de campanha – que se centrou exclusivamente em Kamala e suas qualificações.

Ele diz que KH já provou que está pronta para trabalhar duro para obter a indicação democrata, que deverá receber em agosto no DNC.

Pete acrescentou: “A maneira como ela falou sobre ganhá-lo significa que ela não presume que todos os democratas ou todas as pessoas que se parecem com ela estarão automaticamente do lado dela. Mas, tão importante quanto, isso significa que você não presume que alguém vai estar contra você.”