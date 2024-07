PGJ Lean Araújo realiza reunião com representantes da Editora Fórum

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, recebeu o presidente da Editora Fórum, Luís Cláudio Rodrigues Ferreira, nesta quarta-feira (24). Na reunião, eles conversaram sobre o catálogo de serviços da empresa, que vai desde a oferta de livros e revistas técnicas de diferentes áreas, até a promoção de eventos e cursos de capacitação.

O chefe do Ministério Público destacou a importância do acesso a esse tipo de serviço, que permite o aprimoramento técnico de membros e servidores, refletindo-se na qualidade do serviço que é prestado à população alagoana.

Ao final da reunião, o PGJ pediu para que o presidente da Fórum formalizasse uma proposta para que, então, o MPAL possa averiguar a possibilidade orçamentária no que se refere à aquisição do serviço.

Além de Lean Araújo e de Luís Cláudio, também participaram da conversa Carlos Eduardo Cabral, diretor geral do Ministério Público; João Rodrigo Santos Ferreira, analista na área de biblioteconomia; e Mariana Paula Andrade, analista comercial da Editora Fórum.