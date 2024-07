PGJ Lean Araújo recebe visita de cortesia do novo secretário da Saúde de Maceió

Nesta segunda-feira (15), o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, recebeu visita de cortesia do secretário Municipal da Saúde de Maceió, que assumiu a pasta na última sexta-feira. Na ocasião, o chefe do Ministério Público de Alagoas destacou a importância do diálogo entre a instituição e o Executivo municipal.

“Estamos em diálogo permanente com a gestão municipal e com a Secretaria de Saúde de Maceió, relação marcada pela transparência e pelo compromisso com o bem-estar social. Agradecemos a visita do secretário que veio, cordialmente, se apresentar à chefia do Ministério Público”, afirmou o PGJ Lean Araújo.

Durante sua visita, o secretário da Saúde elogiou a atuação do Ministério Público de Alagoas, afirmando que a instituição tem um papel fundamental quando se fala na garantia dos direitos fundamentais à população, a exemplo do acesso à saúde.

“O MP conhece os problemas da população e nos ajuda a encontrar os caminhos. A relação entre a Saúde municipal e o Ministério Público não pode ser jamais de embate, mas de diálogo e de parceria na busca por soluções que atendam à sociedade”, declarou Mourinha.