Phillies contratam o fechador dos Angels, Carlos Estevez, por dois prospectos

O Philadelphia Phillies adquiriu o closer Carlos Estevez do Los Angeles Angels no sábado, pagando um alto preço por dois dos principais arremessadores em potencial, mas adicionando um braço dinâmico a um bullpen já forte.

O acordo para Estevez, de 31 anos, que é um agente livre neste inverno, enviará o destro George Klassen e o canhoto Samuel Aldegheri para os Angels.

Em Estevez, os Phillies adicionam um reliever de late-inning estabelecido a um bullpen rico em pedigree. Além dos All-Stars Jeff Hoffman e Matt Strahm, os Phillies têm Orion Kerkering, de 23 anos, bem como os canhotos Jose Alvarado e Gregory Soto, ambos com experiência em fechamento.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Estevez demonstrou controle imaculado nesta temporada, com apenas três walks não intencionais em 34 innings. Ele eliminou 32 e limitou os rebatedores a uma linha de corte de .169/.202/.288, enquanto postou uma ERA de 2,38 com 20 defesas.

“Ele é um dos melhores relievers do beisebol no ano passado”, disse o presidente da equipe dos Phillies, Dave Dombrowski. “Ele é um cara que pode lançar o nono inning. Como [manager Rob Thomson] determina como ele vai usá-lo, veremos. Não me surpreenderia se ele conseguisse muitas nonas entradas.”

Com 64-39, os Phillies têm o melhor recorde no beisebol e são amplamente considerados os favoritos da World Series. Negociar prospectos com a qualidade de Klassen e Aldegheri por um iminente agente livre é um preço alto, mas que reflete a urgência do time após derrotas consecutivas na World Series e na National League Championship Series.

“Estamos tentando vencer”, disse Dombrowski. “Achamos que ele é um cara que pode ser uma parte realmente significativa disso.”

Klassen, 22, é o prêmio do acordo. Uma escolha de sexta rodada no ano passado, vindo de Minnesota, ele lutou para lançar strikes na faculdade, mas se tornou uma revelação com os Phillies. Apresentando uma bola rápida de mais de 100 mph, ele fez nove partidas no Low-A e postou uma ERA de 0,71 com 57 strikeouts e 12 walks em 38 innings. Desde sua promoção para o High-A, Klassen tem uma ERA de 4,22, mas manteve sua alta taxa de strikeout e manteve os walks sob controle.

Ele poderia se mover rápido em um sistema de fazenda esgotado dos Angels, embora Aldegheri esteja mais perto das grandes ligas. O jovem de 22 anos, nascido e criado em Verona, Itália, foi recentemente promovido para a Double-A depois de passar pela High-A com 95 strikeouts, 28 walks e apenas três home runs permitidos em 68 innings.

“Não queríamos desistir deles”, disse Dombrowski, “mas esse é o preço das aquisições neste momento”.