Pirates adquirem Bryan De La Cruz, Isiah Kiner-Falefa no prazo final

De olho na disputa pelos playoffs, o Pittsburgh Pirates contratou dois novos rebatedores antes do prazo final de negociações da MLB, na terça-feira.

Os Pirates adquiriram o outfielder Bryan De La Cruz do Miami Marlins e o jogador utilitário Isiah Kiner-Falefa do Toronto Blue Jays na terça-feira.

Os Pirates negociaram o promissor infielder Garret Forrester e o promissor arremessador destro Jun-Seok Shim com Miami por De La Cruz, e enviaram o promissor infielder/outfielder Charles McAdoo para Toronto no acordo Kiner-Falefa.

Com Kiner-Falefa, os Pirates estão recebendo um jogador que atuou como segunda base, terceira base, shortstop, outfielder e arremessador de emergência somente nesta temporada.

O jogador de 29 anos está rebatendo a melhor média da carreira, .292, com sete home runs e 33 RBIs em 82 jogos em sua primeira temporada com Toronto. Em 729 jogos de carreira pelo Texas Rangers (2018-2021), New York Yankees (2022-23) e Blue Jays, Kiner-Falefa é um rebatedor de .264 com 33 home runs, 236 RBIs e 77 bases roubadas.

Kiner-Falefa está fora desde 30 de junho com uma torção no joelho, mas deve retornar em breve. Ele assinou um contrato de US$ 15 milhões por dois anos no inverno passado, que paga US$ 7,5 milhões cada em 2024 e 2025.

McAdoo, agora indo para Toronto, está rebatendo .315 em 87 jogos entre High-A e Double-A nesta temporada. O jogador de 22 anos era o prospecto nº 29 no sistema dos Pirates, de acordo com o MLB Pipeline.

De La Cruz, 27, liderou os Marlins com 18 home runs e 51 RBIs enquanto rebatia .245 em 105 jogos nesta temporada. Ele está a um home run de empatar seu recorde de carreira estabelecido no ano passado.

Em 431 jogos na carreira pelo Miami desde sua estreia em 2021, De La Cruz rebateu 0,258 com 55 home runs e 191 RBIs.

Shim, 20, era o 17º melhor prospecto no sistema de fazenda dos Pirates, e Forrester, 22, é o 18º.

Mais cedo, Pittsburgh adquiriu o arremessador canhoto Josh Walker do New York Mets em troca do canhoto da liga menor Nicolas Carreno.

A Field Level Media contribuiu para esta reportagem.