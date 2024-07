Pirates empatam recorde do clube com 7 home runs em goleada de 14-2 sobre o Mets

PITTSBURGH — O Pittsburgh Pirates empatou um recorde da franquia ao marcar sete home runs na goleada por 14 a 2 sobre o New York Mets na noite de sexta-feira — tantos que o time disse que ficou sem fogos de artifício.

Bryan Reynolds e Rowdy Tellez se tornaram os primeiros companheiros de equipe na história da liga principal a cada um rebater vários home runs, incluindo um grand slam no mesmo jogo. Reynolds também empatou uma alta na carreira com seis RBIs para continuar uma onda que começou com uma sequência de rebatidas de 25 jogos em junho.

“O que é hoje, 38 de junho?” Reynolds brincou após uma noite de quatro rebatidas que aumentou sua média de rebatidas para 0,280.

Todas as 14 corridas dos Pirates aconteceram por meio de home runs — o maior número de corridas marcadas com tudo a partir de uma bola longa em um jogo desde pelo menos 1900.

“Fizemos tantos home runs que ficamos sem fogos de artifício”, postaram os Pirates no X. “Estamos falando sério.”

O novato titular dos Pirates, Paul Skenes (5-0), permitiu duas corridas em quatro rebatidas com uma caminhada e oito strikeouts em sete entradas fortes, enquanto sua ERA aumentou ligeiramente para 2,12.

O destro bigodudo eliminou sete ou mais rebatedores em nove de suas primeiras 10 partidas, o maior número já registrado por um arremessador nos primeiros 10 jogos de sua carreira. Skenes lançou 74 arremessos de pelo menos 100 mph nesta temporada, mais do que o dobro de qualquer outro nas ligas principais.

Mas Skenes não venceu apenas os Mets com seu calor. O último de seus 107 arremessos foi um slider de 87 mph que Harrison Bader errou, trazendo apenas a segunda multidão lotada da temporada no PNC Park de pé enquanto a melhor escolha geral de 6 pés e 6 polegadas no draft de 2023 fez seu caminho para o banco de reservas.

“É por isso que é legal ter cinco arremessos”, disse Skenes. “Porque se um não estiver lá, então podemos arremessar com o resto deles. A bola rápida não estava lá no começo do jogo. Então nos contentamos com as outras coisas.”

O ataque problemático de Pittsburgh — como parece acontecer com frequência quando Skenes é titular — forneceu bastante proteção.

Reynolds acertou um home run de duas corridas do lado esquerdo contra Luis Severino (5-3) no quinto inning para colocar Pittsburgh na frente. Seu grand slam — do lado direito — veio contra o reliever Jake Diekman no sétimo.

Foi a quinta vez desde 1900 que um jogador dos Pirates fez um home run de ambos os lados do home plate (Reynolds duas vezes, Dale Sveum, Bobby Bonilla duas vezes).

Tellez acertou seu grand slam durante um oitavo de seis corridas que terminou com o catcher/rebatedor designado de Nova York Luis Torrens conseguindo o último out. Ele também teve um solo shot no quarto para cortar a liderança inicial de 2-0 de Nova York. O Mets empatou um recorde do clube para home runs permitidos em um jogo.

Michael A. Taylor teve quatro rebatidas, incluindo um home run. Jack Suwinski e Yasmani Grandal também foram longe para os Pirates, que têm lutado para gerar ofensivas na maior parte da temporada, a principal razão pela qual Pittsburgh está abaixo de .500 (42-45), apesar de uma rotação inicial que tem o menor ERA na Liga Nacional desde 1º de junho.

Skenes não estava particularmente afiado no início, mas eliminou 11 dos seus últimos 12 rebatedores para aumentar suas chances de entrar para o time All-Star da Liga Nacional quando os arremessadores e reservas forem nomeados neste fim de semana.

“Eu adoraria estar lá”, disse Skenes. “Mas obviamente não é uma decisão minha.”

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.