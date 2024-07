Pistons assinam contrato de um ano com Malik Beasley, diz agência

O armador agente livre Malik Beasley deve assinar um contrato de um ano no valor de mais de US$ 6 milhões com o Detroit Pistons, confirmou sua agência, Hazan Sports Management, nas redes sociais no sábado.

Beasley se junta aos Pistons depois de passar a temporada 2023-24 com o Milwaukee Bucks. Um dos principais arremessadores da liga, Beasley fez 41,3% de 3 em 6,9 tentativas por jogo para Milwaukee na temporada passada. Ele começou 77 jogos para os Bucks e jogou pelo menos 79 jogos em cada uma das últimas três temporadas.

Ele foi pareado com Damian Lillard em uma quadra de defesa renovada do Bucks e fez parte de uma das melhores escalações da NBA junto com Lillard, Giannis Antetokounmpo, Brook Lopez e Khris Middleton. O Bucks superou os oponentes em 15,1 pontos por 100 posses em seus 599 minutos em quadra juntos.

Beasley também passou um tempo no Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Utah Jazz e Los Angeles Lakers em seus oito anos na liga.