Pittman sobre a contratação de Petrino como OC no Arkansas – ‘Eu quero vencer’

DALLAS — O técnico do Arkansas, Sam Pittman, disse na quinta-feira que sabia que a contratação do coordenador ofensivo Bobby Petrino seria controversa, mas continua convencido de que trazer Petrino de volta era o melhor para o programa.

Os Hogs vêm de um histórico de 4-8 no ano passado, e Pittman está bem ciente das discussões sobre a situação difícil e da narrativa de que Petrino pode ser uma escolha popular para substituí-lo se as coisas não correrem bem nesta temporada.

“Eu quero vencer. Não me importo com todo o resto”, Pittman disse à ESPN durante uma entrevista nos dias de mídia da SEC. “Isso nunca, nunca, nunca foi sobre mim. Sou grato por ser o treinador principal do Arkansas, e estou tentando fazer com que as pessoas do estado do Arkansas, o time e a equipe tenham orgulho de fazer parte do programa.”

Pittman, que tem uma casa em Hot Springs, Arkansas, e planeja se aposentar lá, fez uma pausa e disse com um sorriso firme: “Agora, se me mandarem para Hot Springs, não será o fim do mundo.”

Para deixar claro, ele não está planejando ir a lugar nenhum e, embora tenha dito que a mídia pode não gostar desse time em suas previsões, ele gosta dele e disse que trazer Petrino a bordo foi algo que ele considerou cuidadosamente antes de tomar a decisão.

“Ele tem credibilidade instantânea”, disse Pittman. “Quer dizer, não tenho certeza se há muitos treinadores que o contratariam.”

Petrino, amplamente considerado uma das principais mentes ofensivas do futebol americano, foi o técnico principal do Arkansas de 2008 a 2011 e levou os Hogs a 21 vitórias e a terminar entre os 15 primeiros em suas últimas duas temporadas. Ele continua extremamente popular entre muitos fãs. Mas antes da temporada de 2012, ele foi demitido após um escândalo após enganar seus chefes sobre um caso que estava tendo com uma funcionária que ele havia contratado. Tudo veio à tona depois que Petrino se envolveu em um acidente de moto com a mulher na garupa.

Pittman disse que tinha vários nomes em sua lista após demitir Dan Enos como seu coordenador ofensivo durante a última temporada. Ele conversou com Seth Littrell antes da vaga em Oklahoma ficar aberta, entre outros. Ele disse que o agente de Petrino ligou inicialmente para informar Pittman que Petrino estaria interessado. Após a primeira entrevista, Pittman sabia que teria que obter autorização da administração do Arkansas.

“Fiquei sentado sobre isso por dois ou três dias por muitas razões, certo?” Pittman disse. “Você tem muita coisa acontecendo na sua cabeça.”

Após sua segunda conversa com Petrino, Pittman foi até sua administração para ver se eles poderiam continuar avançando com um contrato. Pittman admitidamente não tinha certeza de que tipo de resposta receberia quando mencionou Petrino como candidato pela primeira vez.

“Fiz perguntas”, disse Pittman. “Se pensei que receberia um não? Talvez. Mas não recebi.”

E quando ele não o fez, sentou-se com Petrino pela terceira vez, e a conversa foi mais sobre X’s e O’s.

“Você pegou a paixão dele, que ele queria voltar”, disse Pittman. “Nós éramos muito parecidos sobre como eu achava que poderíamos vencer, e ele achava que poderíamos. Havia também o NIL, os ex-alunos, muitas coisas entram nisso. Precisávamos de ajuda financeira no Arkansas, e havia coisas em que Bobby conhecia algumas pessoas que poderiam nos ajudar também. Então, havia muitas coisas diferentes, e ele podia me ajudar porque ele era um treinador principal nesses diferentes times.”

O defensive end All-SEC do Arkansas Landon Jackson cresceu como fã do Arkansas em Texarkana, Texas, e se lembra daqueles times poderosos do Arkansas sob o comando de Petrino. Ele disse que ficou “inicialmente chocado” quando soube que Petrino poderia estar retornando.

“Eu fiquei tipo, ‘De jeito nenhum'”, Jackson contou. “Mas quando o contrataram, eu fiquei tipo, ‘Ah sim, ótima contratação e bom para o nosso time.’ Na comunidade, eu sei que foi um choque ouvir que ele estava voltando. Mas todo mundo está pronto para os Hogs ganharem alguns jogos, e sabemos que Bobby pode nos ajudar a fazer isso.”

O Arkansas trouxe o quarterback transferido do Boise State, Taylen Green, um nativo de Lewisville, Texas, de 1,98 m e 101 kg, que assistiu com Petrino às gravações de Lamar Jackson e do falecido Ryan Mallett, ambos treinados por Petrino.

“Eu tinha perguntas sobre o que eu estava enfrentando na temporada passada e na temporada anterior e qual era o plano dele para me ajudar, e o que realmente me impressionou é que ele já sabia como fazer isso”, disse Green. “Ele nunca fica surpreso com uma defesa. Ele nunca fica surpreso com uma situação porque ele já passou por tudo.”

Assim como Pittman, que está entrando em sua quinta temporada no Arkansas. Quando ele assumiu em 2020, após o início da pandemia de COVID-19, o Arkansas havia perdido 19 jogos consecutivos da SEC. Mas em sua segunda temporada, ele guiou os Hogs a um recorde de 9-4 e foi finalista para as honras de técnico nacional do ano.

Mas os Hogs perderam seis jogos seguidos em um ponto na temporada passada (cinco deles por sete ou menos pontos) e terminaram 1-7 na SEC. Eles ficaram em 116º lugar nacionalmente em jardas por jogada (4,93) e em 128º em sacks permitidos (47).

É aí que Petrino entra e por que Pittman dá de ombros para o que qualquer um de fora diz sobre a contratação ou qual é seu futuro no Arkansas. O diretor atlético Hunter Yurachek divulgou uma declaração em novembro de que Pittman retornaria para mais uma temporada. Isso depois que o Arkansas estendeu o contrato de Pittman e lhe deu um aumento antes da temporada de 2022.

“O que acontece, acontece”, disse Pittman. “Vou seguir por esse caminho ou por esse caminho, fazendo do jeito que eu quero. Isso nunca vai mudar.”