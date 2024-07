Plano de saída do discurso familiar do presidente Biden, campanha afirma que ele permanecerá na corrida

Presidente Biden está conversando com sua família sobre abandonar a corrida presidencial – mas isso é novidade para sua equipe de campanha, que insiste que seu candidato não vai a lugar nenhum.

Notícias da NBC relata que a Primeira Família está falando sobre possíveis planos para o POTUS fazer uma saída precipitada… dizendo que o tom geral das discussões é sobre ter um plano concreto em vigor para que Biden possa desistir sem arruinar as chances de vitória dos democratas Donald Trump .

Entre suas considerações… sua saúde, sua família e a estabilidade do país. Biden também quer encerrar sua candidatura em seu próprio tempo – então não espere que ele faça um anúncio apressado.

Agora, esse é o relatório da NBC, mas, curiosamente, o presidente da campanha Biden-Harris Jen O’Malley Dillon apareceu na sexta-feira no programa “Morning Joe” da MSNBC e apoiou o candidato … dizendo que não há como ele desistir.

Apesar de suas afirmações, Biden está sob muita pressão para inclinar seu boné para um candidato diferente – com muitos de olho no vice-presidente Kamala Harris concorrer em seu lugar por razões pragmáticas. Afinal, ela já foi examinada e definitivamente poderia usar o enorme baú de guerra que a campanha já acumulou.

Aliados de longa data de Biden, do Rep. Adam Schiff e senador Pedro Welch estão entre os cerca de 20 polacos que pediram publicamente Joe se afastará… enquanto ex-presidente Barack Obamalíder da maioria no Senado Chuck Schumer e Rep. Nancy Pelosi supostamente falaram sobre isso em particular.