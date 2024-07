Planos de atuação são tema de oficina voltada a promotores de Justiça da Infância

Nesta sexta-feira (19), promotores de Justiça com atribuição na área da infância e juventude da capital e interior participaram de oficina para a criação de planos de atuação. Realizada pela Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (Asplage), a iniciativa busca a definição de ações a serem desenvolvidas pelos órgãos em 2024 e 2025.

“A proposta com essas oficinas que estamos organizando é que o promotor e a promotora de Justiça possam trabalhar com metas próprias à sua área de atuação e direcionadas à comunidade em que atuam, atendendo, dessa forma, as expectativas da população. Lembrando que os planos de atuação têm, como base, o Planejamento Estratégico Institucional”, comentou a promotora de Justiça Stela Cavalcanti, chefe da Asplage.

Até o momento, já foram realizadas três oficinas: uma voltada aos coordenadores dos Núcleos do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça (Caop); outra, às Promotorias de Justiça de 1ª Entrância; e, a última, com os promotores de 2ª Entrância. “No dia 29 de julho, faremos uma oficina com os promotores de Justiça Criminais e do Tribunal do Júri”, informou Stela Cavalcanti.

Vale lembrar que está prevista, para agosto, capacitação com os promotores de Justiça de Arapiraca.