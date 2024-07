Polícia atira com bala de borracha em goleiro em jogo regional do Brasil

O Grêmio Anápolis, clube da segunda divisão brasileira, condenou na quinta-feira o “ato criminoso” que resultou no goleiro atingido intencionalmente por uma bala de borracha disparada por um policial militar durante uma briga após a partida.

Após a vitória do Centro Oeste por 2 a 1, a Polícia Militar interveio para impedir uma briga em campo entre jogadores dos dois times após o apito final da partida válida pela segunda divisão goiana, nesta quarta-feira.

Câmeras de vídeo flagraram um policial militar apontando sua arma para o goleiro do Grêmio Anápolis, Ramón Souza, antes de disparar um tiro de borracha na perna do jogador.

O policial apontou a arma novamente para Souza, que foi visto mancando para longe. Souza recebeu atendimento médico no campo do médico do time de seu clube por sangramento excessivo.

Ele foi retirado do campo em uma maca e levado de ambulância para um centro médico.

Ramón Souza, goleiro do Grêmio Anápolis, é atendido após ser baleado por policiais com bala de borracha. Reprodução/ Grêmio Anápolis/ Vinícius Canuto (@clicanuto)

Um comunicado do clube disse: “O Grêmio Anápolis repudia publicamente o lamentável, ridículo e revoltante acontecimento, ocorrido no Estádio Jonas Duarte na noite de quarta-feira. Após o término da partida nosso goleiro Ramón Souza foi covardemente atingido por uma bala de borracha, disparada por um policial da Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

“Um ato horrível, inacreditável e criminoso de alguém que deveria se importar com a segurança e integridade das pessoas que estavam no Estádio Jonas Duarte.

“O GEA (Grêmio Anápolis) informa que tomará as medidas cabíveis, para que o responsável seja punido e que a justiça seja feita, para que esse ato CRIMINOSO não fique impune.”

A polícia militar confirmou que abriu uma investigação sobre o incidente e disse em um comunicado “que não tolera nenhuma má conduta cometida por seus membros”.