Polícia francesa reprime a prostituição nas Olimpíadas de Paris em 2024

A Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Polícia disse ao TMZ… que as autoridades estão fazendo o que podem para combater o trabalho sexual ilegal na Cidade Luz. Fomos informados de que os postos de controle e outras operações rodoviárias são direcionados para tentar acabar com o proxenetismo nos setores de Bois de Vincennes, Bois de Boulogne e Belleville.

Embora este aumento na presença policial possa ser um alívio para residentes e turistas, várias organizações sem fins lucrativos falaram em nome dos trabalhadores do sexo antes dos Jogos Olímpicos… pois acreditam que a mentalidade de “repressão primeiro” tem um impacto negativo sobre os trabalhadores do sexo. saúde e segurança.

Por França 24grupos de caridade imploraram às autoridades que se concentrassem menos em atingir as trabalhadoras do sexo e, em vez disso, derrubassem as “organizações criminosas que as roubam, violam e agridem”.