Policial para carro Waymo sem motorista e entra no trânsito em sentido contrário

Confira o clipe… Depois de perseguir um SUV Jaguar branco por entrar no trânsito em sentido contrário e ultrapassar o sinal vermelho, um policial do Arizona caminhou até o carro, pronto para qualquer coisa – exceto descobrir que havia capturado um táxi Waymo sem motorista.

ICYDK, Waymo – administrada pela empresa-mãe do Google, Alphabet Inc. – foi projetado para parar quando detecta luzes de emergência e sirenes, mas parece que este está seriamente “surtado” – bem, isso está de acordo com as notas de despacho.