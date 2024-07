Pontos turísticos do Centro Histórico de Penedo ganham nova iluminação

O Centro Histórico de Penedo está ganhando um investimento que valoriza ainda mais o seu rico patrimônio histórico, artístico e cultural. Casarões, sobrados e igrejas estão com nova iluminação, trabalho da administração que resgata o protagonismo do berço da cultura alagoana.

Na Cidade Criativa selecionada pela Unesco para integrar a rede mundial na categoria cinema, o cenário noturno está espetacular. A iluminação especial ressalta os traços da arquitetura das fachadas do Museu do Paço Municipal, local que volta a receber visitação diária graças ao apoio do governo Ronaldo Lopes.

O prefeito que lidera uma nova fase do desenvolvimento de Penedo conferiu os testes realizados na noite desta quinta-feira, 04. O projeto luminotécnico foi elaborado pela empresa Archidesign e executado pela A-Quatro, trabalho que eleva a autoestima do povo penedense e torna a cidade mais atraente para turistas.

A inovação destaca a imponência da Igreja das Correntes e todo conjunto do Paço Imperial, o casarão onde funcionou a Ceal e seu vizinho, o antigo Capespe. Mais acima, a sede da Prefeitura de Penedo e a Casa de Aposentadoria também estão com novo visual noturno, assim como vai ocorrer com a Rocheira.

Um dos mais conhecidos cartões-postais do Destino Turístico Inteligente será iluminado, criando uma nova experiência para moradores e visitantes durante passeios noturnos, especialmente do ponto de vista do rio São Francisco.

“Estamos às margens do nosso querido Rio São Francisco, em frente ao Paço Imperial, testando a nova iluminação que já acontece aqui e vamos continuar fazendo nos demais prédios para que a gente possibilite ao povo de Penedo e aos turistas um belo passeio de barco, de catamarã, vendo a nossa Rocheiras e os nossos prédios históricos iluminados em cima do nosso Penedo”, comentou Ronaldo Lopes durante a inspeção.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Isabela Lucena