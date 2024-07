Por dentro da defesa de quatro horas de Dan Ige no UFC 303

Dan Ige estava tão mentalmente distante de uma briga quanto alguém poderia estar em uma tarde de sábado.

Ele tinha acabado de passar a última hora em uma mesa de massagem em sua casa em Las Vegas. Massagem de tecido profundo, música tranquila de spa ao fundo. Ige estava em um estado relaxado de perfeita harmonia.

“Zenificado”, foi como Ige descreveu. “Deitado de costas, dormindo. Meu telefone em ‘Não Perturbe’.”

Três horas depois, Ige se encontraria na T-Mobile Arena, pesando para a luta com o menor aviso prévio na história moderna do UFC. Ige lutou contra Diego Lopes no co-evento principal do UFC 303, depois que o oponente original de Lopes, Brian Ortega, desistiu quase uma hora depois do início do evento pay-per-view.

Os dois pesos-pena lutaram em 165 libras, 20 libras acima do limite do peso-pena, devido às circunstâncias incomuns da luta. Ige perdeu por decisão unânime, mas o resultado dificilmente importou. O mundo da luta reverenciou universalmente Ige por tirar a luta do sofá. Ou, neste caso, da mesa de massagem.

O diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell, recebeu uma mensagem de texto da equipe de Ortega dizendo que ele estava fora às 15h41 PT no sábado. As preliminares do UFC já haviam começado. O card inteiro já havia sido reestruturado nas duas semanas anteriores, devido a Conor McGregor ter desistido de sua luta principal contra Michael Chandler com um dedo do pé quebrado. E agora, com menos de quatro horas antes do card principal, ele havia perdido seu co-evento principal.

Cinco minutos depois de receber a notícia sobre Ortega, Campbell estava ao telefone com Ali Abdelaziz, o empresário de Ige. E um minuto depois disso, Campbell e Abdelaziz estavam tentando freneticamente falar com Ige, que dormia profundamente em sua massagem de fim de semana.

“Ali começou a me ligar, então eu sabia que algo importante estava acontecendo”, disse Savannah Ige, esposa de Dan, à ESPN. “É engraçado pensar nisso agora. Abri a porta para contar a ele e ele estava tão tranquilo naquela mesa. Eu não sabia o que Ali queria, mas estava começando a receber alertas de SOS no meu telefone.”

Ige ligou para Abdelaziz, que o informou que Ortega havia desistido do UFC 303. A princípio, ele não entendeu por que essa notícia em particular seria tão urgente para ele. O UFC queria que Ige lutasse contra Lopes, disse Abdelaziz. Tudo bem, Ige respondeu. O UFC sabe que ele nunca diz não para uma luta. Quando eles queriam marcar?

Dan Ige e Diego Lopes lutaram os 15 minutos completos em sua luta co-principal no UFC 303.

“E Ali disse, ‘Hoje à noite'”, disse Ige. “Eu fiquei tipo, ‘O quê?'”

O primeiro pensamento de Ige foi provavelmente o mesmo de todos os outros quando ouviram a notícia da troca de última hora: Será que é mesmo possível? Os eventos do UFC são licenciados e oficiados pela Comissão Atlética do Estado de Nevada. Normalmente, você não pode simplesmente organizar uma luta com poucas horas de antecedência. Os lutadores devem enviar exames médicos e pesar no dia anterior.

Mas Campbell estava familiarizado com uma regulamentação raramente usada no estado de Nevada que permite ao presidente da comissão alterar ou dispensar certos requisitos a seu critério, dependendo do cenário. Campbell encontrou a regulamentação em 2017, quando um lutador foi hospitalizado após perder peso, e ele quase a usou durante a pandemia de COVID-19 em 2020.

Neste caso, Ige estava treinando para uma luta em 20 de julho no Apex, seus exames médicos foram feitos de uma luta em fevereiro em Nevada e ele e Lopes estavam com o mesmo peso. O presidente da NSAC, Dallas Haun, deu adeus.

Ige recebeu mais do que sua bolsa de luta usual por intervir no último minuto. Assim, a luta foi muito real. Ige ligou para seu treinador, Eric Nicksick, e disse a ele que de repente ele estava lutando em um evento co-principal do UFC. Nicksick estava programado para estar no UFC 303 no corner do lutador meio-pesado Roman Dolidze. Ele perguntou a Ige se havia algo que ele precisava que ele fizesse.

“Eu estava tipo, ‘Só pegue meu copo, por favor'”, disse Ige. “‘Eu não tenho meu copo’. Então, ele dirigiu até a academia para pegar meu copo.”

Com as preliminares passando, Ige dirigiu por 20 minutos até o cais de carga da T-Mobile Arena e foi rapidamente conduzido para dentro. Ele passou por uma sala VIP, onde deu um rápido abraço em Campbell e ficou momentaneamente impressionado com o ator Mark Wahlberg. Ele pisou em uma balança na parte de trás e pesou 164,5 libras. Lopes fez o mesmo e pesou 161.

Enquanto isso, Nicksick chamou o ex-campeão dos médios do UFC Sean Strickland para se juntar ao corner de Ige. Strickland estava pilotando sua moto no deserto de Vegas. Ele dirigiu direto para a arena e estacionou sua moto do lado de fora. Conhecido como um dos lutadores mais destemidos do esporte, Strickland era o mais nervoso de todos.

“Ele continuou dizendo, ‘Cara, você pode simplesmente derrubar esse cara, ele vai ficar de costas, você pode lutar o tempo todo'”, disse Ige. “Eu estava tipo, ‘É, você conseguiu.’ Mas eu não queria fazer isso. Não foi para isso que me inscrevi.”

De volta à casa dos Ige, o irmão mais velho de Savannah chegou para assistir às lutas, como eles planejaram fazer. Poucos momentos depois de entrar, ele perguntou: “Onde está Dan?”

“Ele não tinha ideia do que estava acontecendo”, disse Savannah. “Eu contei a ele e ele ficou tipo, ‘O quê?! Eles conseguem fazer isso?'”

Depois de bater o peso para a luta de 165 libras, Ige foi levado para o vestiário, onde começou a trabalhar para acalmar os nervos. Ele passou de zen para co-principal mais rápido do que qualquer um já havia experimentado. Ele nem mexeu no “Não Perturbe” do telefone dessa vez. Ele o desligou completamente.

“As pessoas estão me mandando mensagens tipo, ‘O que diabos está acontecendo? Isso é verdade?'”, disse Ige. “Desliguei meu telefone e respirei fundo. E sim, brigamos duas horas depois.”

A luta foi divertida. Lopes quase finalizou Ige no começo e venceu o primeiro e o segundo rounds. Ige reagiu no terceiro, porém, e fez Lopes tentar desesperadamente derrubá-lo no final.

“Todo o respeito a Dan Ige”, disse Lopes no octógono após sua vitória. “Não são muitos os caras que aceitam uma luta com três horas de antecedência.”

Toda essa situação rendeu a Ige mais amor e exposição do que qualquer outra experiência em sua carreira de 17 lutas no UFC.

“Fiquei muito feliz com minha performance e com o que fiz”, disse Ige. “E só a ovação da multidão e [UFC president] Dana White — tipo, eu nunca tive esse respeito real do Dana. Eu sempre senti como se ele fosse um pouco frio, tipo ‘E aí, garoto?’. Mas ele foi super respeitoso depois dessa luta e o Hunter me ligou e disse, ‘Eu te amo, cara.'”

Há uma história por trás da história de tudo isso, e ela remonta a 2017, quando Ige tinha menos de 10 lutas em seu registro. Ele lutou no “Dana White’s Contender Series” e venceu, mas não recebeu uma oferta de contrato com o UFC. Campbell especificamente, porém, disse a Ige para continuar e que ele o contrataria eventualmente.

Quatro meses depois, Ige estava em Nova York quando o UFC realizou seu card anual no Madison Square Garden. Ige estava trabalhando como assistente de Abdelaziz na época, e estava ajudando um de seus clientes, Cody Garbrandt, que estava defendendo seu campeonato do UFC no card.

Dan Ige entra no octógono antes da luta contra Diego Lopes no UFC 303 em Las Vegas. Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Na sexta-feira à noite, Abdelaziz convidou Ige para uma boate em Nova York. Campbell estava lá, e Abdelaziz achou que seria bom para eles interagirem. Ige recusou a princípio, mas Abdelaziz não aceitou um não como resposta. Ige finalmente pegou um táxi para a boate e se encontrou com Campbell e outros executivos do UFC. Ele tinha um contrato com o UFC no final da noite.

“Eu estava lá apenas para ser um jogador de equipe, mas então tomei algumas bebidas e fiquei feliz e Hunter disse, ‘Irmão, eu quero te dizer, você é um cara foda'”, disse Ige. “Ele me contratou ali mesmo. Ele disse, ‘Bem-vindo ao UFC.'”

Campbell se lembra bem daquela noite. Ele lida com todos os lutadores do plantel do UFC. E ele apaga muitos incêndios. Quando McGregor saiu do UFC 303, Campbell foi o principal responsável por remontar o card. Quando uma pandemia global atingiu, Campbell estava no epicentro da manutenção dos eventos. Ele e White estão conectados e em comunicação 24 horas por dia.

Lutadores como Ige tornam a vida de Campbell um pouco mais fácil, especialmente quando o caos bate — o que acontece frequentemente no MMA. Há uma razão pela qual ele pensou em Ige, menos de cinco minutos depois de perder Ortega.

“Tudo o que esse garoto me disse naquela boate se tornou realidade”, disse Campbell. “Ele me disse: ‘Eu sou esse cara. Não importa com quem eu luto. Ou sou o cara que digo que sou ou não sou. Quero me testar contra todos na Terra. Não acredito que ninguém seja mais forte do que eu. Verdade seja dita, posso perder algumas lutas ou alguém pode ser melhor do que eu em uma determinada noite, mas nunca vou desistir’, e eu acreditei nele profundamente.”