Por dentro do “ciclo vicioso” da campanha de Joe Biden

Washington

CNN

—



Vários democratas importantes disseram à CNN que se sentem presos no que um deles descreveu como um “ciclo vicioso”, com cada movimento para manter o presidente Joe Biden ou expulsá-lo destruindo ainda mais suas chances contra Donald Trump.

Está quebrando a determinação até de aliados fiéis. Está alimentando pesquisas ruins. Está afastando mais doadores. Está sustentando uma atmosfera de mídia onde não importa o que Biden faça, ele sai parecendo um fracasso.

E para aqueles que esperavam que Biden renunciasse, a pressão pública e privada, como temem vários democratas importantes, está saindo pela culatra.

“Seu último ato não será ser derrubado”, disse um antigo assessor da campanha de Biden 2020 sobre a família e o círculo interno. “Eles não permitirão.”

Até mesmo vários democratas que querem que Biden saia reconhecem que criaram uma situação em que ele nunca será capaz de satisfazer os “testes” que os céticos disseram que ele deve passar para permanecer como seu indicado. Eles estão se esforçando mais, especialmente quando as críticas são mais baseadas em vibrações, como quando o senador de Illinois Dick Durbin sugeriu em uma sessão entre os principais assessores e os democratas do Senado na semana passada para “colocá-lo em uma camisa de força, como Reagan cortando lenha”, de acordo com uma pessoa informada sobre a discussão.

As conversas da CNN com duas dúzias de autoridades democratas, assessores na Casa Branca e na sede da campanha de reeleição e grupos de apoio demonstram o quão sombria e confusa a situação se tornou, mesmo com o discurso confuso e combativo de Trump na convenção na noite de quinta-feira, dando à campanha de Biden vislumbres de esperança pela primeira vez em semanas.

Mesmo entre os assessores na Casa Branca e em Wilmington que por muito tempo depois do debate estavam prontos para ficar com ele, o peso começou a parecer muito grande. Eles adoravam dizer em 2020 que Joe Biden venceu por causa do partido, e não dos especialistas. Agora parece que o partido decidiu novamente, e o presidente está prolongando a dor, os danos ao partido e o constrangimento para si mesmo a cada hora.

Alguns dizem que vão desistir. Alguns já “desistiram silenciosamente”, passando por movimentos até que Joe Biden chegue ao fim que muitos deles agora acreditam ser inevitável.

“Não creio que seja possível encontrar uma pessoa que diga, em off, que deveria permanecer”, disse uma pessoa que esteve envolvida em várias conversas.

“Há uma sensação crescente de que o jogo acabou”, disse um assessor de Biden.

A fé no círculo interno de Biden — menor e mais firme do que nunca, apesar do que eles têm visto na TV ou ouvido diretamente dos principais líderes de seu próprio partido — foi obliterada. Outros assessores políticos e governamentais seniores os acusam de ilusão e de atender aos seus próprios interesses. Os principais doadores estão apopléticos.

Muitos no próximo degrau de assessores seniores – que poderiam estar gastando tempo construindo operações de campanha – têm enviado e-mails e mensagens de texto para verificar o quão fundo no desespero eles estão dia a dia. Eles estão discutindo sua recusa em colocar sua própria credibilidade em jogo para defender um presidente que eles não conseguem mais ver. Crucialmente, eles não ouvem ninguém defendendo o caso para eles.

“Parece que se ele pudesse ir a Chicago e fazer os delegados votarem nele agora, ele o faria. Parece que se ele pudesse ir ao Congresso e fazer um discurso empolgante, ele o faria”, disse um agente democrata envolvido na campanha. “Seja qual for seu trabalho, não estamos obtendo os materiais de que precisamos para defender o caso que precisamos defender.”

Muitos tendem a aprender informações existenciais envolvendo pessoas que trabalham a poucos metros de distância lendo tuítes de repórteres. A confiança é baixa. Ligações de fora são evitadas. Vários assessores seniores disseram à CNN que se preocupam em expressar a extensão de sua frustração ou mesmo fazer perguntas para não serem rotulados como desleais.

Alguns tentaram explorar a mesma indignação justa que Biden está projetando em seu próprio partido. O próprio Biden está se mantendo firme — e não é só ele. Os principais assessores continuam dizendo às pessoas que elas continuam certas de seu caminho para vencer, apontando o quão acirrada foi a eleição em 2020, o quão semelhante eles ainda acreditam que o eleitorado se comportará ao rejeitar o extremismo ao estilo Trump e como aquelas pessoas que estão repentinamente entrando em pânico sobre sua idade ou as pesquisas não estavam sendo realistas sobre onde estavam antes do debate.

“Aqui no QG, estamos trabalhando muito duro porque, para vencer campanhas, você trabalha muito duro”, disse o porta-voz da campanha de Biden, Kevin Munoz. “Há um imenso sentimento de orgulho em nosso escritório, porque sabemos o quão importante e crítico é o trabalho que estamos fazendo aqui para o destino de nossa democracia.”

A maioria dos principais democratas concorda que a democracia está em jogo, junto com questões como deportação em massa e fim das proteções climáticas – apenas intensificando a preocupação que vários oficiais democratas disseram ter ao olhar para a convenção republicana e ver não apenas confiança, mas felicidade. Eles pensam em sua própria convenção em Chicago em um mês e temem uma semana que vários apoiadores de alto escalão de Biden dizem que agora parece que será “um funeral”.

A arrecadação de fundos desacelerou significativamente, embora não tanto quanto alguns projetaram. Alguns envolvidos acreditam que a campanha pode terminar o mês milhões aquém de sua meta, com a arrecadação de fundos online de base não onde esperavam e grandes doadores resistindo, alguns dos quais têm feito um show enviando e-mails dizendo que estão interrompendo os cheques para Biden e outros democratas, a menos que ele desista.

Biden nunca deu muita importância aos doadores, e isso continua — especialmente porque alguns dos nomes mais proeminentes que pedem um boicote, incluindo o fundador da Galaxy Digital LP, Mike Novogratz, e a herdeira Abigail Disney, não doavam para Biden ou para o Comitê Nacional Democrata desde 2020, e então só doaram um total de US$ 5.600 cada. E se Biden não desistir, várias pessoas importantes na campanha acreditam, muitos dos doadores que agora dizem que não doarão mudarão de ideia se realmente forem confrontados com a realidade de que a outra opção é passar para um retorno de Trump.

Duas fontes disseram à CNN na quinta-feira que doadores furiosos agora estão dizendo aos comitês de campanha democrata da Câmara e do Senado que congelariam as contribuições, a menos que os líderes do partido tomassem medidas mais firmes para fazer Biden renunciar.

“Sim, essa carta foi jogada”, disse um democrata sênior da Câmara à CNN na quinta-feira à noite.

“Eles acreditam que se Joe estiver no topo da chapa, a Câmara e o Senado também se foram”, disse um estrategista democrata intimamente envolvido em captação de recursos de alto valor. “Eles não querem jogar dinheiro bom atrás de dinheiro ruim.”

Os estrategistas democratas estão divididos sobre o quão seriamente levar essa ameaça quando Trump é a alternativa, quase desafiando os doadores ricos a se conterem se Biden continuar com ela.

Ainda assim, doadores leais são inundados com e-mails de seus colegas, pedindo que justifiquem ainda apoiar o presidente. Sem saber o que dizer, sem orientação ou pontos de discussão, alguns grupos menores têm discutido brainstorming por documentos compartilhados no Google ou cadeias de texto de grupo. Mas várias pessoas naquele grupo cada vez menor também estão perdendo a fé.

O moral piorou o suficiente para que alguns estejam apontando o dedo uns para os outros. Na Casa Branca, eles olham para a campanha e dizem que pelo menos estão preenchendo seu tempo com deveres oficiais, como impulsionar a política e administrar o governo federal. Em Wilmington, eles olham para a Ala Oeste e dizem que enquanto os assessores de lá estão lamentando suas vidas em citações cegas para publicações internas de DC, eles estão ocupados na sede ainda tentando salvar a campanha.

Ainda assim, o que pode parecer uma onda de apelos para que Biden se afaste tende a ser mais aleatório na realidade — e com Biden percebendo-os de forma diferente daqueles de fora.

Embora as notícias de suas conversas diretas com a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, tenham vazado apenas no último dia, várias pessoas que conhecem o presidente ressaltaram que Biden estava ciente do que eles disseram na semana passada e continuou avançando.

Um democrata da Câmara que acha que Biden não deveria concorrer contou à CNN sobre dias de telefonemas que mostram líderes do Congresso mais ativamente engajados, citando como prova a decisão de adiar a votação nominal virtual para a nomeação de Biden. Pessoas em cima do muro, disse o democrata da Câmara, “questionam a posição deles e se perguntam o que mais pode ser feito (sem fazer muito eles mesmos, é claro…)”

Questionado sobre como descrever as ligações telefônicas entre os membros, o democrata da Câmara disse: “É basicamente conversa, postura e reuniões sobre as quais você já ouviu falar, pelo que eu sei”.

Mesmo que mais e mais assessores de campanha reconheçam que podem estar a dias de mudar de assunto e começar a trabalhar na campanha de Kamala Harris, alguns continuam a argumentar que toda essa discussão continua exagerada.

Eles apontam para números como 1.455 pessoas se inscrevendo para um único turno de voluntariado na Pensilvânia em um dia na semana passada, ou 150% mais voluntários na semana após o debate do que em todo o mês de maio.

“Todas as coisas quantitativas e qualitativas que você precisa para vencer uma campanha, se a pergunta for: ‘Nós temos isso?’ a resposta é sim. Nunca vi tamanha desconexão entre os números e a conversa fiada”, disse Dan Kanninen, o diretor estadual do campo de batalha da campanha, em uma entrevista na quinta-feira.

Kanninen e assessores de campanha reconhecem que o melhor caminho para a vitória de Biden agora é apenas se apegar aos estados do “muro azul” da Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, mas dizem que ainda acreditam que a reação negativa a Trump e aos candidatos alinhados ao Senado e ao governo no Arizona e na Carolina do Norte torna esses estados mais importantes do que a maioria dos outsiders está considerando.

Eles também acreditam que a força de Biden com alguns grupos, incluindo idosos, lhe dará a capacidade de se recuperar do que eles argumentam ser provavelmente o ponto alto de Trump após a convenção — que ainda não o coloca acima de 50% em quase nenhuma pesquisa de qualquer estado-campo de batalha.

“Sinto fortemente que, com base no histórico, quem ele é, a ampla coalizão que ele reuniu e manteve o torna especialmente adequado para vencer esta eleição”, disse Kanninen.

Na mente de muitos: quão pequena foi a fatia de eleitores que determinou o poder nas últimas duas eleições. Apesar da vitória de Biden por 7 milhões de votos no voto popular, apenas 44.000 votos entre quatro estados lhe deram o Colégio Eleitoral em 2020, e apenas 18.000 votos entre as disputas em 2022 foram a diferença entre a atual maioria republicana de cinco assentos e uma maioria democrata de cinco assentos na Câmara.

Para aqueles que ainda estão com Biden, esse é um argumento para não criar mais caos. Para aqueles que o querem fora e estão imaginando o que um canto fúnebre nos próximos meses poderia fazer ao entusiasmo dos eleitores, é por isso que ele tem que ir. Um democrata da Câmara em um distrito que normalmente não é considerado marginal descreveu o nível de preocupação em perder até mesmo aquela cadeira agora como “DEFCON 2”.

Assessores insistem que, quando puderem voltar a fazer o contraste com Trump, as pesquisas mudarão, embora vários tenham reconhecido que não sabem como isso acontecerá se Biden permanecer na disputa.

“As pessoas estão f*didamente empolgadas com esta eleição e vão votar em um cara morto em vez de Donald Trump — é assim que as pessoas estão assustadas”, disse um dos principais agentes democratas envolvidos.

Enquanto isso, os defensores de Biden argumentam que seu partido está cheio de pessoas que estão piorando cada vez mais uma situação ruim.

“O que me vem à mente é meu treinador de beisebol do ensino médio constantemente nos lembrando que ainda estamos no controle de nosso próprio destino. Mantenha a cabeça no jogo”, disse o senador da Califórnia Alex Padilla. “Qualquer um que acredite hoje que vamos perder está absolutamente errado, mas o único caminho para os democratas vencerem em novembro é que todos nós façamos a nossa parte.”