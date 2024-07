Por que a dependência de Portugal em Cristiano Ronaldo lhes custou caro

HAMBURGO, Alemanha — Cristiano Ronaldo estava entre seus companheiros de equipe, com as mãos na cintura, os lábios franzidos e os olhos fixos na torcida portuguesa atrás do gol.

Rúben Dias e Nuno Mendes, os guerreiros que tinham embotado o astro francês Kylian Mbappé, co-lideraram os aplausos. Ronaldo se juntou e então se virou para abraçar Pepe, seu companheiro em tantas batalhas, o irmão mais velho encarando sua chamada de cortina aos 41 anos de idade. Pepe soluçou, Ronaldo sussurrou em seu ouvido.

Naquele momento, Ronaldo parecia como qualquer outro de seus companheiros de seleção de Portugal, unidos em decepção. Ele não parecia Cristiano Ronaldo, candidato a GOAT. E talvez, se o chefe de Portugal, Roberto Martinez, tivesse percebido isso antes, estaríamos contando uma história diferente.

Parecia que Martínez — ao escalar Ronaldo em todos os minutos de todas as partidas deste torneio (exceto nos 25 minutos finais contra a Geórgia) — estava mais preocupado em dar a ele oportunidade após oportunidade de escrever outro capítulo glorioso em sua carreira estelar do que em realmente dar a Portugal a melhor chance possível de vencer.

Os números são frios e implacáveis. Ronaldo fez 23 chutes neste torneio, o segundo maior número de jogadores que não marcaram gols na Euro desde que o formato da fase de grupos foi introduzido em 1980. Seus gols esperados de 3,51 sem encontrar a rede são os maiores em um grande torneio masculino desde 1980.

Talvez Martinez tenha olhado para isso, lembrado que Ronaldo marcou em todos os grandes torneios em que jogou (cinco Copas do Mundo e cinco Eurocopas) e dito a si mesmo: “Ei, ele claramente está na hora”. Se foi isso que aconteceu, ele é como o cara que aposta no Washington Generals para vencer o Harlem Globetrotters porque “eles estão na hora”.

Sim, Ronaldo vinha de uma temporada prolífica na Saudi Pro League e sim, a regressão à média é uma coisa e é inteiramente possível que, com o tempo, ele alcançasse seu xG. Mas essa é a chave: tempo. É um torneio eliminatório, tropeço e não há amanhã. E até mesmo os GOATs têm períodos de seca.

E não são apenas os números, é o que os olhos e o cérebro de Martinez estavam lhe dizendo (ou deveriam estar lhe dizendo).

Depois que Portugal foi eliminado da Euro 2024 pela França, a grande dúvida é se Portugal confiou demais em Cristiano Ronaldo. (Foto de Justin Setterfield/Getty Images)

Sim, ele construiu uma estrutura em torno de Ronaldo que maximizava seus pontos fortes e mascarava suas fraquezas da melhor forma possível. Rafael Leão, na ponta esquerda, ficava alto quando Portugal defendia, então sempre havia um velocista para a “bola para fora” se necessário. Bruno Fernandes tinha licença para entrar na área, quase como um segundo atacante. Bernardo Silva e João Cancelo ofereciam cruzamentos da direita. Até os escanteios, com Pepe e Ronaldo amarrando os zagueiros adversários, pareciam projetados para ele.

Funcionou nas eliminatórias; caramba, funcionou contra a França durante boa parte do jogo (embora isso possa ter tido muito a ver com o conservadorismo de Didier Deschamps), já que Portugal gerou as melhores chances. Mas em algum momento, certamente deve ter ocorrido a Martinez o quanto a falta de mobilidade de Ronaldo fora da posse de bola estava colocando pressão em seu meio-campo e quantas oportunidades ele estava deixando de converter.

Ronaldo também pode ter percebido. No começo do primeiro tempo da prorrogação, Francisco Conceição passou por um adversário e cortou para ele no primeiro poste. Um jovem Ronaldo teria calmamente recebido a bola e a guiado para o canto superior. O velho Ronaldo mandou a bola voando por cima do travessão.

Momentos depois, do nada, ele entrou em uma onda de pressão individual, invocando energia do éter e correndo em direção a Dayot Upamecano, que o afastou e chutou a bola para longe. Antigamente, Ronaldo teria chegado na bola antes de Upamecano, girado em volta dele e enterrado-a além de Mike Maignan. E no caso improvável de eles chegarem lá ao mesmo tempo, teria sido Upamecano quicando nele, e não o contrário.

Mas, para citar Slim Charles de “The Wire”: “A questão sobre os velhos tempos é… eles eram os velhos tempos.”

O estranho aqui é que essa é uma fervura que já havia sido lancetada. Ronaldo havia sido descartado para as oitavas de final pelo antecessor de Martinez, Fernando Santos, na Copa do Mundo do Catar há apenas 18 meses. Se Santos, que treinou Portugal por oito anos, incluindo o auge de Ronaldo, que ficou ao lado dele quando eles venceram seu primeiro (e único) grande torneio na Euro 2016 (com Ronaldo, que saiu lesionado na final, ficando ao lado dele como um assistente técnico) conseguiu, por que Martinez não conseguiu?

Especialmente considerando o próprio histórico de Martinez. Ele não é português e não cresceu com o psicodrama de Ronaldo como salvador. Ele é um treinador inteligente que surgiu da maneira mais difícil como jogador e gerente. Ele foi o outsider trazido para oferecer uma nova perspectiva.

Em vez disso, ele se mostrou um cara que tinha engolido o Kool-Aid. Em uma noite em que Portugal era o melhor time — e o crédito por isso também tem que ir para Martinez, porque ele estava superando Deschamps e seu habitual truque de contra-ataque — parecia que Martinez estava decidido a não apenas passar pela França, mas fazer isso com Ronaldo em um papel de protagonista.

Ele não confiou em Gonçalo Ramos ou Diogo Jota para tirá-lo do banco, mesmo que por um curto período? Ele sentiu que queria que Ronaldo se redimisse pelo pênalti perdido e pela chance perdida no final contra a Eslovênia? Se sim, isso só piora a situação.

Em parte porque aquele jogo da Eslovênia (e os 120 minutos que Ronaldo jogou) deveria ter sido um sinal do que a fadiga pode fazer aos 39 anos de idade. E em grande parte porque Ronaldo não precisa que ninguém lhe dê nada (muito menos uma chance de algum tipo de redenção). Com tudo o que ele conquistou, ele está muito além disso.

Ele esperava que Ronaldo sinalizasse para o banco e dissesse “Chefe, estou exausto, não vai dar certo para mim hoje, vamos fazer uma mudança?” Isso seria ilusório. Atletas de elite prosperam com autoconfiança e autoconfiança. Ronaldo vomita isso por todos os poros. Esperar que ele se retire do jogo é simplesmente bobo.

Em contraste, Mbappé, que marcou seu primeiro gol na Eurocopa contra a Polônia de pênalti, pediu para ser substituído após se sentir cansado demais para continuar na prorrogação.

Portugal não está fora da Eurocopa porque Ronaldo jogou 120 minutos. Vamos deixar isso claro. Perderam nos pênaltis porque João Félix colocou o dele na trave e todos os outros marcaram. E porque não converteram as várias chances que criaram, de Leão no primeiro tempo, a Fernandes e Vitinha depois do intervalo, a Mendes no finalzinho da prorrogação.

Mas a maneira como eles saem desta Eurocopa deixa um gosto amargo e a forte impressão de que Martinez tinha visão de túnel, acreditando que colocar Ronaldo na frente e no centro de alguma forma preservaria seu legado.

O legado de Ronaldo está seguro. Não precisa ser preservado. Talvez se Martinez tivesse percebido isso antes, talvez se o tivesse visto apenas como mais um de seus jogadores — como ele estava no final, aplaudindo os fãs e consolando seus companheiros de equipe — Portugal estaria nas semifinais.