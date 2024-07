Por que a Inglaterra tem mais em jogo na final da Euro 2024 do que a Espanha

BERLIM, Alemanha — No domingo à noite, estará feito. A coleção espanhola de crianças prodígio, crianças que retornam e crianças de coração, sob o olhar atento do professor substituto favorito de todos, o técnico Luis de la Fuente, terá entregue ao país a Euro 2024, uma coroa europeia em três dos últimos cinco torneios.

Ou a Inglaterra, que já fez a transição de autodestruidores tragicômicos para quase homens (esta é a segunda final consecutiva da Eurocopa e eles também chegaram às semifinais da Copa do Mundo em 2018), dará aquele passo final para os livros de história e vencerá um grande torneio, algo que não conquistava desde 1966 (e mesmo isso, para a maioria, veio com um asterisco).

Euro 2024: Notícias, destaques e reações Mantenha-se atualizado com as últimas notícias, resultados e cobertura da Euro 2024: Calendário | Elencos | Previsões (E+)

De qualquer forma, haverá um ar de finalidade nisso e o futebol internacional voltará em grande parte para a prateleira do armário até 2026 e a extravagância de três anfitriões e 48 nações da Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. O ciclo do futebol de clubes de ponta é implacável, a primeira rodada de qualificação da Liga dos Campeões de 2024-25 foi disputada na semana passada, os pesos pesados ​​do jogo estão fazendo as malas para suas turnês de verão e, já, fora dos países dos dois finalistas, as histórias de transferência estão empurrando os Euros para as margens.

No entanto, a Euro 2024 deixa uma marca em todos que fizeram parte dela, seja como jogadores ou fãs. Depois do Catar 2022, da Euro 2020 com restrições da COVID e da Rússia 2018, este foi o primeiro grande torneio em muito tempo que pareceu acessível, tanto geograficamente — para a maioria dos fãs, era uma viagem de trem ou uma curta luta de distância — quanto praticamente, com a maioria das cidades alemãs sendo centros multiculturais e multilíngues diversos e acolhedores, com faixas de preço para todos. De fato, você viu torcedores se misturando nos paralelepípedos de Sachsenhausen em Frankfurt e na Fan-mile de 70.000 pessoas perto do Brandburg Tor de Berlim: não apenas camisas diferentes, mas ricos e pobres, jovens e velhos, bêbados e sóbrios, tatuados e puritanos, parecia que pertencia a todos.

O que parece piegas, até você perceber a história recente do cenário para a final de hoje, Berlim. Uma cidade que, como diz o ditado local, “está sempre se tornando, nunca sendo” no sentido de que está sempre evoluindo e se transformando, voltando para quando sete vilas distintas cresceram juntas em uma e, de alguma forma, conseguiram manter suas identidades distintas dois séculos depois. Hoje, a maioria dos berlinenses não é nativa da cidade, mas isso não faz de você menos berlinense, como John F Kennedy percebeu há mais de meio século.

Esta é uma cidade que entende o seu papel no mundo como capital contracultural da Europa, mas também enfrenta diariamente o seu passado obscuro, desde as loucuras da era nazi (exemplos como a Corpo de segurança de segurança ainda estão de pé) ao Muro de Berlim que o partiu ao meio, em um ato de automutilação gratuita. Em vez de apagar o passado, eles escolheram contextualizá-lo, na esperança de que essas duas palavras “Nunca Mais” permaneçam como realidade.

Mas voltando ao futebol.

O legado do que acontece no domingo carregará uma nação pelos próximos 24 meses e o fará por diferentes razões.

Para a Inglaterra, será o fim de uma espera que parece uma maldição: como a nação que inventou o jogo, que abriga a liga mais forte do mundo, que lota estádios semana após semana, não consegue fazer valer sua importância?

Para a Espanha, a validação de todo um ecossistema futebolístico que se estende ao futebol feminino (elas venceram a Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia no ano passado) e que, diferentemente do passado, não depende de seus dois clubes gigantes — Barcelona e Real Madrid — para impulsionar seu sucesso.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

De la Fuente é um membro da Federação Espanhola de Futebol que treinou times de base por mais de uma década e não tem nenhuma conexão com a elite dos clubes espanhóis. E, claro, apenas dois dos prováveis ​​XI titulares no domingo jogam por um dos dois super clubes espanhóis. Quando a Espanha esteve pela última vez em uma final, em 2012, foram 10 de 11.

A sabedoria convencional diz que nesses torneios eliminatórios curtos a forma importa mais do que o pedigree. Se for esse o caso, não há disputa. A Espanha venceu cinco de seus seis jogos sem precisar de tempo extra. A Inglaterra venceu apenas dois em 90 minutos e precisou de um gol da vitória no 90º minuto contra a Holanda. Se esse fosse um formato de liga, a Espanha teria 16 pontos em seis jogos e estaria seis pontos à frente da Inglaterra.

A Espanha também enfrentou uma oposição mais dura, derrotando a atual campeã Itália, a anfitriã Alemanha e a França, o time mais talentoso da competição e vice-campeão da última Copa do Mundo. O caminho da Inglaterra foi muito mais tranquilo e, mesmo assim, eles empataram com a Dinamarca e a Eslovênia, precisaram de um gol nos acréscimos contra a Eslováquia para chegar à prorrogação, pênaltis contra a Suíça e um pênalti controverso contra os holandeses.

Então, há o teste de visão e aqui fica ainda mais sombrio para a equipe de Gareth Southgate. Tirando o primeiro tempo contra a Holanda (que foi seguido por um segundo tempo túrgido de 45 minutos), a Inglaterra simplesmente não jogou bem. Não é apenas o conservadorismo e a determinação de Southgate em jogar em transição. Essa é uma estratégia como qualquer outra. É que eles não a executaram bem: defensivamente instáveis ​​e contando com momentos individuais para marcar gols no outro lado.

A Espanha, por outro lado, tem atacado, entretido e controlado amplamente todos os jogos que disputou, exceto em algumas ocasiões contra Alemanha e França.

Mas há muita verdade no clichê de que não importa como você chega à final, importa o que você faz quando chega lá. E é por isso que a Espanha não pode ser considerada favorita absoluta.

O velho tropo de defender em números e esperar que um dos seus vencedores individuais faça algo especial funciona em jogos únicos, porque este é um esporte de baixa pontuação. A Inglaterra, apesar de todas as performances feias vistas até agora, é resiliente e tem uma variedade de indivíduos que podem virar os jogos em um instante: de Harry Kane a Jude Bellingham, de Phil Foden a Bukayo Saka, de Cole Palmer a, como os holandeses descobriram, Ollie Watkins. Não é bonito, significa que a Inglaterra — ao contrário da Espanha — é menos do que a soma de suas partes e, se esta fosse uma campanha da liga, você definitivamente escolheria os Reds de De la Fuente em vez dos Three Lions de Southgate. Mas não é.

jogar 1:20 O técnico da Espanha, De la Fuente, espera que a final da Inglaterra seja um “espetáculo fantástico” O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, está ansioso para enfrentar a Inglaterra na final da Euro 2024.

Southgate sabe disso e De la Fuente também. Treinar uma seleção nacional é algo completamente diferente do que fazer isso no jogo de clube. Os caras não vão para casa com suas famílias depois do trabalho, eles não dormem em suas próprias camas, eles não têm distrações. Eles são jogados juntos por cinco semanas com outros 25 caras com uma única missão. É parte Operações Especiais, parte peregrinação coletiva, parte reality show com câmeras (tradicionais e sociais) e audiências de dezenas de milhões assistindo a cada movimento seu.

A maneira como um treinador gerencia seus jogadores, suas mensagens internas e externas, a vibração e o clima no acampamento… tudo isso assume uma importância descomunal.

E nessa frente, você tem que dar crédito a ambos os técnicos. De la Fuente aproveitou o fato de que as expectativas eram baixas para este time espanhol. Menos grandes nomes do que no passado (e alguns deles, como Pedri, vindo de temporadas prejudicadas por lesões), dois zagueiros franceses naturalizados — Robin Le Normand e Aymeric Laporte — com este último jogando na Arábia Saudita, um centroavante que divide opiniões (Álvaro Morata) e está tentando ser transferido por seu clube (Atlético de Madrid), e um ponta direita titular que não completa 17 anos até o dia anterior à final (Lamine Yamal).

Além disso, o próprio De la Fuente, que, apesar de vencer com a Espanha nas categorias de base (com muitos desses mesmos jogadores), a maioria dos fãs não conseguia identificá-lo na multidão até que ele assumisse o cargo mais alto. Mas ele tem o grande mérito de unir uma unidade, de ser positivo sem se gabar (uma acusação que pode ter sido feita ao seu antecessor, Luis Enrique, agora técnico do Paris Saint-Germain), de isolar os jovens e menos experientes — como Yamal e Nico Williams — e criar um ciclo de feedback positivo com a mídia e os fãs em casa, que pela primeira vez deixaram sua obsessão com o Madrid e o Barcelona de lado para se unirem em torno de sua seleção nacional. Caramba, eles estão até comprando camisas do Yamal da Espanha, em vez das do Barça, o que é revelador.

Southgate, que está no comando há oito anos, já teve o grande mérito de tornar a Inglaterra agradável e criar um ambiente livre das polêmicas e brigas internas de antigamente. Ele tem sido aberto e honesto com a mídia e os fãs, e eles o retribuíram com apoio, até certo ponto: foi Southgate quem foi repreendido pela mídia e regado com copos de cerveja após o empate decepcionante contra a Eslovênia.

Ele tem sido o para-raios das críticas e protetor de seus jogadores. Isso — e o fato de que, em termos de resultados em grandes torneios, ele é o técnico da Inglaterra mais bem-sucedido de todos os tempos — o ajudaram a superar o fato de que ele frequentemente se sente como um chef abençoado com os melhores ingredientes gourmet que simplesmente aquece tudo no micro-ondas, joga no prato e diz “O jantar está pronto!”

Mas há apenas uma quantidade limitada daquela coisa intangível, fora do campo, que faz você se sentir bem, que vai voar. E não há como escapar do fato de que seu time inglês repleto de estrelas é o azarão em busca de validação internacional. Assim como seu método consciente — baseado em grande parte no que ele acha que funcionou para Didier Deschamps e a França — de futebol que prioriza a segurança (ele é parte bombeiro, parte Ned Flanders) só será totalmente justificado se a Inglaterra finalmente ganhar um troféu.

Gareth Southgate precisa vencer a Euro 2024 para se livrar das alegações de ser um quase homem. Ian MacNicol/Getty Images

Você teria dificuldade em encontrar um cenário mais icônico para esse confronto do que o Estádio Olímpico de Berlim, este local centenário onde Jesse Owens quebrou recordes, Adolf Hitler sofreu e Zinedine Zidane, em seu último jogo, deu uma cabeçada e ganhou fama (temporária).

Os berlinenses se perguntavam o que fazer com ele. Embora seja anterior aos nazistas, Hitler e seus arquitetos — Werner March e Albert Speer — o renovaram de acordo com suas especificações para as Olimpíadas de 1936. Os ícones e símbolos nazistas já haviam sido removidos há muito tempo, mas sua própria existência, para muitos, falava de um passado sombrio. Alguns queriam que fosse arrasado. Alguns queriam que fosse deixado em decadência, como o Coliseu em Roma. Em vez disso, foi reformado, na crença de que você não pode escapar da história, mas pode mudá-la — para melhor — daqui para frente.

Nesse sentido, é um símbolo mais adequado para a Inglaterra que, como uma nação do futebol, é mais sobrecarregada pela história do que a Espanha, tanto neste torneio específico, quando eles jogaram muito mal, quanto em sua história, com as seis décadas de decepção internacional. É um teste não apenas para o time, mas para toda a abordagem e ethos de Southgate. Mas este é o lugar onde você pode se livrar do passado e escrever sua própria história daqui para frente e isso não será perdido por Southgate e seus jogadores da Inglaterra. Quanto à Espanha, eles estão jogando com dinheiro da casa: aconteça o que acontecer, seus Euros já são um sucesso e eles podem olhar para o futuro com confiança.