Por que a US Soccer precisa transferir Berhalter após o fracasso da Copa

KANSAS CITY, Missouri — Enquanto Gregg Berhalter falava à mídia após a derrota da seleção masculina de futebol dos Estados Unidos por 1 a 0 para o Uruguai, resultado que a eliminou da Copa América de 2024 na fase de grupos, ele foi questionado se ele era a voz certa e a pessoa certa para liderar os americanos na Copa do Mundo de 2026.

Ele respondeu com um quase inaudível “sim”.

A resposta de Berhalter não foi surpreendente. Embora renúncias durante coletivas de imprensa não sejam inéditas, o técnico que não se apoia em um momento como esse é realmente raro. Dito isso, a resposta de Berhalter voou na cara das evidências disponíveis. Os EUA estão fora da Copa América de 2024 no primeiro obstáculo, um torneio que não estava apenas sediando diante de multidões que o apoiavam, mas um no qual recebeu um grupo totalmente administrável que, além do Uruguai, incluía Bolívia e Panamá.

Mas nem mesmo esses ventos favoráveis ​​foram suficientes para empurrar os EUA para as rodadas eliminatórias. Em vez disso, o que estava à vista era um time que se machucou com erros exaustivos e não conseguiu encontrar uma maneira de obter os resultados de que precisava.

Os jogadores merecem parte da culpa? Pode apostar. Mas Berhalter também tem que assumir essa performance. Como consequência, a Federação de Futebol dos EUA precisa seguir em frente e encontrar um novo técnico que possa gerar melhor o tipo de impulso que a Copa do Mundo de 2026 tem o potencial de fornecer.

Para ser claro, há razões mais amplas para pedir um novo técnico do que os resultados de apenas um torneio. A mais condenável é que os EUA não fizeram nenhum progresso perceptível nas exibições encorajadoras da Copa do Mundo de 2022, quando um time jovem chegou às fases eliminatórias. A expectativa era que o núcleo jovem do time melhorasse e desse os próximos passos para se juntar à elite mundial.

Em vez disso, a seleção dos EUA parece estar regredindo, mesmo com a adição do atacante Folarin Balogun — sem dúvida o melhor jogador dos EUA no torneio — assim como um Giovanni Reyna mais envolvido. A diferença entre os times dos EUA e da Concacaf que não se chama México parece estar diminuindo. Na época, a derrota na segunda partida para Trinidad e Tobago na Liga das Nações da Concacaf (os EUA ainda prevaleceram no agregado) e o desempenho na semifinal da CNL contra a Jamaica, quando foi preciso um gol contra fortuito nos acréscimos do segundo tempo para finalmente prevalecer na prorrogação, pareciam falhas. Com o benefício da retrospectiva, eles agora parecem prenúncios do que está por vir, sejam as falhas defensivas, lapsos de disciplina ou falta de criatividade. Some tudo isso e você terá um time que parece desarticulado e inconsistente em campo.

Isso ficou evidente na noite de segunda-feira. Os EUA começaram brilhantemente e deram ao Uruguai — atualmente em segundo na classificação da América do Sul para a Copa do Mundo — tudo o que ele podia suportar. E houve um minuto, segundos até, quando parecia que os EUA poderiam passar para as oitavas de final. Bruno Miranda tinha acabado de empatar para a Bolívia em seu jogo contra o Panamá, e com os EUA empatados em 0 a 0 com o Uruguai, eles estavam prontos para avançar no saldo de gols. O que parecia estar além do seu alcance antes da partida estava de repente ao alcance.

E então foi arrebatado. O zagueiro uruguaio Mathías Olivera limpou um rebote da cabeçada de Ronald Araújo para colocar A Celeste à frente no minuto 66 — uma jogada que pareceu impedida no replay. O Panamá logo recuperou sua liderança contra a Bolívia. E com o jogo notoriamente físico do Uruguai esmagando os EUA em pó, o objetivo de avançar na Copa América estava fora de vista.

Mas esta foi apenas uma de uma série de oportunidades perdidas pelos EUA neste torneio. Houve a incapacidade de punir a Bolívia com mais gols na abertura, para aumentar melhor seu saldo de gols. Depois, houve o cartão vermelho catastrófico para Timothy Weah no início contra o Panamá. Esse incidente por si só não é culpa de Berhalter. Mas o fato de os EUA realmente terem saído na frente naquela partida por meio de Balogun, apenas para perder a liderança imediatamente e, finalmente, um vencedor tardio, foi outro exemplo de desempenho abaixo do esperado desta equipe. Muitas vezes parece que os EUA se colocaram em posição de progredir apenas para se mostrarem incapazes de fazer essas oportunidades valerem a pena.

Grupo C GP C E eu GD PTS 1 – Uruguai 3 3 0 0 8 9 2 – Panamá 3 2 0 1 1 6 3 – Estados Unidos 3 1 0 2 0 3 4 – Bolívia 3 0 0 3 -9 0 1, 2: Qualifica-se para as quartas de final

Tanto Berhalter quanto alguns jogadores destacaram que a intensidade com que o time começou o jogo precisava estar presente o tempo todo.

“Acho que precisamos melhorar entre nós”, disse o goleiro Matt Turner. “Precisamos nos manter em um padrão mais alto. Temos que ter aquela base de intensidade que mostramos neste jogo em cada jogo e em cada minuto. Porque no estilo de torneio, jogo, cada decisão, cada chamada, cada chute que você erra, cada chute que você defende, cada chute que você não bloqueia, tudo é ampliado dez vezes.”

Depois de cinco anos de Berhalter no comando, por que isso? Berhalter não tinha realmente uma resposta para essa pergunta. Nem Turner. Um motivo que não funciona é a relativa juventude do time. Esses são jogadores no auge com bastante experiência acumulada. Jogar com intensidade não deveria ser um problema, e ainda assim é.

A relativa falta de criatividade do time continua sendo um problema também. Contra o Uruguai, pareceu haver um toque que foi um pouquinho solto demais, ou um chute que demorou um pouquinho para sair. Crédito para o Uruguai; eles defenderam tenazmente, que é o ethos que tem sido a espinha dorsal do seu sucesso por mais de 100 anos. Costumava ser parte dos EUA também, mas por algum motivo agora vai e vem. Isso também é culpa de Berhalter.

Para um homem, os jogadores ainda apoiam Berhalter. Houve muita autocrítica.

“Não acho que esse torneio realmente tenha algo a ver com a equipe ou as táticas ou a maneira como jogamos”, disse Reyna. “Acho que foram mais erros individuais e acho que a equipe só pode fazer até certo ponto. Acho que, no final das contas, os jogadores meio que têm que tomar a iniciativa em campo e acho que, no final das contas, os jogadores não fizeram o suficiente para passar.”

Há alguma verdade nisso. Esta geração atual de jogadores tem sido muito elogiada por já estar há cinco anos. Dado o que alguns deles alcançaram em nível de clube, há alguma justificativa. Mas também tem havido alguma estagnação. Alguns jogadores não estão tendo o tempo de jogo necessário com seus clubes, que é de onde vem a maior parte de sua melhora.

Mas também parece haver um nível de conforto dentro do time que não é saudável. Geralmente há uma tensão dentro das seleções nacionais quando há um grande torneio no horizonte. Um jogador está nos planos do técnico? Como ele fica lá? Se não estiver, como ele chega lá? Isso não parece estar presente no momento. Mudar o técnico a cada ciclo recalibra essa tensão, pois todos começam de novo. É parte do motivo pelo qual uma mudança de técnico parece necessária agora.

Então, o que vem a seguir? Após a partida, o diretor esportivo da US Soccer, Matt Crocker, emitiu a seguinte declaração: “Nosso desempenho no torneio ficou aquém das nossas expectativas. Precisamos melhorar. Faremos uma revisão abrangente do nosso desempenho na Copa América e da melhor forma de melhorar o time e os resultados, conforme olhamos para a Copa do Mundo de 2026.”

Isso soa suspeitamente similar ao processo que foi usado depois que as mulheres dos EUA foram eliminadas da Copa do Mundo Feminina do ano passado nas oitavas de final, sua eliminação mais precoce da Copa do Mundo. Algumas semanas depois, o então técnico Vlatko Andonovski renunciou. Não será uma surpresa se Berhalter sofrer um resultado similar.