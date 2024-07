Por que alguns atletas optam por deixar a Vila Olímpica enquanto outros ficam

PARIS — Após o primeiro final de semana das Olimpíadas, as companheiras de equipe de tênis de Coco Gauff estavam desistindo. Não da competição, mas da vila olímpica de atletas. De acordo com a porta-bandeira feminina dos EUA, apenas dois dias após a Cerimônia de Abertura, a maioria de suas companheiras de equipe de tênis americanas se registraram em hotéis.

“Eu sou o único realmente [left at the village]”, disse Gauff. “Tipo, no começo eu ia me mudar, e então quando eu continuei conhecendo todos esses atletas incríveis que moravam na vila, e então Rafa [Nadal] está ficando na vila. Então eu pensei, se ele pode fazer isso, eu também posso. Mas eu entendo por que meus companheiros de equipe foram embora.”

É um enigma clássico para atletas olímpicos. A vila, um aglomerado de dormitórios para milhares de atletas do mundo todo, é uma oportunidade incomparável para camaradagem e construção de comunidade. Mas não é necessariamente propício para competidores que dependem de rotina e têm uma oportunidade de dar o seu melhor.

Com um olhar atento à sustentabilidade ambiental, os organizadores olímpicos em Paris estão tentando fazer o certo pelo mundo. As camas são de papelão 100% reciclável, a comida é de origem local e, em vez de ar condicionado, os quartos apresentam sistemas de resfriamento geotérmico. Enquanto alguns atletas apreciam cada segundo da experiência, outros acham o ambiente menos do que ideal.

Isso é especialmente verdade para aqueles que jogam profissionalmente. O time masculino de basquete dos EUA fica hospedado em hotéis desde 1992.

Um porta-voz da USA Tennis não respondeu aos comentários quando perguntado sobre quantos atletas saíram e por quê, embora Emma Navarro tenha admitido aos repórteres que teve problemas com as camas — que se tornaram uma lenda da internet — e disse que teve dificuldade para dormir desde que chegou.

Não são apenas os atletas de maior destaque (ou mais bem pagos) que estão apresentando reclamações.

No primeiro final de semana, a jogadora australiana de polo aquático Matilda Kearns postou nas redes sociais que ela “já fez uma massagem para desfazer os danos” de dormir no colchão — que é anunciado como tendo vários níveis de firmeza. O ginasta masculino dos EUA Fred Richard tem orgulho de falar sobre o colchão que ele combinou de entregar antes dos Jogos. Richard explicou que nas Olimpíadas sua mentalidade é “viver como um rei” — o que dificilmente é garantido em acomodações comunitárias. A USA Gymnastics forneceu protetores de colchão para o resto de seus atletas, graças a uma parceria recentemente executada com a BedJet.

Um porta-voz do Comitê Olímpico dos EUA disse que não é incomum que seus atletas escolham não viver na vila por uma série de razões. Alguns começam na vila e saem para treinar, para ficar com a família ou para suas competições mais distantes. A maioria, no entanto, fica na vila — até serem expulsos 48 horas após o término de suas competições.

Um problema que os americanos sinalizaram logo no início foi a falta de ar condicionado. Especialistas alertaram que 2024 poderia ser os Jogos mais quentes da história. Para serem ambientalmente conscientes, os organizadores instalaram sistemas de resfriamento geotérmico que mantêm os cômodos pelo menos 10 graus mais frios do que as temperaturas externas, e não mais quentes do que 70 graus à noite. Mas várias federações, incluindo os EUA, tomaram as rédeas da situação e forneceram unidades de CA portáteis.

Depois, houve reclamações sobre a comida. A França é conhecida pela precisão culinária, e os organizadores de Paris recrutaram os chefs com estrelas Michelin Amandine Chaignot, Alexandre Mazzia e Akrame Benallal para a contribuição do menu. A vila se preparou para servir 13 milhões de refeições e lanches entre as Olimpíadas e Paralimpíadas, mas ao chegar, atletas de vários países relataram que não havia o suficiente do que queriam (proteína) e qualidade abaixo da média.

Com preocupações ambientais em mente, Paris 2024 queria obter seus produtos localmente e sazonalmente, e incorporar mais opções baseadas em vegetais. Os britânicos receberam publicidade no fim de semana de abertura quando o presidente-executivo da associação olímpica deles, Andy Anson, foi citado no The Times de Londres dizendo que a comida “não era adequada”, incluía carne crua e precisava melhorar “drasticamente”. Anson disse que muitos de seus atletas estavam contando com refeições em caixas fornecidas pelos britânicos.

Um porta-voz do Team Great Britain minimizou os problemas para a ESPN, dizendo que o time sempre planejou ter um chef particular em seu centro de performance em Clichy — que fica nos subúrbios. O porta-voz disse que não houve casos de atletas britânicos deixando a vila até esta semana.

Os organizadores de Paris 2024 disseram à ESPN que, embora o refeitório da Vila Olímpica tenha tido uma demanda significativa nos primeiros dias — especialmente ovos e carnes grelhadas — eles trabalharam com fornecedores para “melhorar significativamente a qualidade do serviço”. Eles aumentaram a quantidade de carnes grelhadas para 900 gramas (pouco menos de 2 libras) por atleta por dia. Paris 2024 disse que agora está fornecendo mais de 700 quilos por dia de ovos (1.543 libras), 500 quilos (1102 libras) por dia de aves para grelhar e 200 quilos (441 libras) por dia de carne bovina. E, como é o jeito francês, na segunda-feira o COI relatou que havia distribuído mais de 1.000 baguetes por dia.

Outra reclamação foi sobre o transporte. Enquanto o comitê organizador de Paris pediu fortemente que a mídia e os fãs utilizassem o sistema de transporte público da cidade, ônibus particulares fretam atletas para a competição. Isso levou a algumas dores de cabeça logísticas com eventos espalhados pela metrópole — especificamente natação, onde a piscina de competição fica em Nanterre, um subúrbio ocidental. Seis nadadores sul-coreanos fizeram o check-out da vila e se hospedaram em um hotel, de acordo com o Korea Times. O artigo citou o nadador Kim Woo-min, que reclamou do superaquecimento em um ônibus sem ar condicionado e com as janelas fechadas com fita adesiva. Woo-min também disse que um dos ônibus sofreu um pequeno acidente e “perdeu tempo na estrada depois que o motorista perdeu a curva”. O hotel dos nadadores agora fica a cinco minutos de caminhada da arena.

De acordo com a CoStar, uma provedora global de dados imobiliários, os hotéis parisienses foram reservados a taxas muito mais altas do que na temporada turística normal do ano passado, mas ainda há disponibilidade. Os dados da CoStar disseram que, na segunda-feira, 84,7% dos quartos de hotel em Paris estavam ocupados. Então, se outros atletas decidirem fazer a mudança, há opções.

Mas há muitas razões para ficar na vila — e uma grande parte gira em torno da conveniência. O COI disse na segunda-feira que mais de 150 atletas estavam visitando o salão de beleza da vila. Há serviço de lavanderia, cafeterias, clínicas odontológicas, aluguel gratuito de bicicletas e estúdios de realidade virtual, sem mencionar muitos brindes.

E, claro, há todo o conceito da vila em si: camaradagem. O tenista britânico Andy Murray não para de falar sobre como ele absolutamente adora a vila. É uma das razões pelas quais ele queria retornar para mais uma Olimpíada antes de se aposentar. Murray é conhecido como o rei dos pins, caçando colegas atletas para trocar pins em uma das tradições mais testadas pelo tempo das Olimpíadas. A geração mais jovem, como Gauff, está tomando nota.

“Só os detalhes, só conversando com outras pessoas e vendo suas mentalidades”, disse Gauff. “Eu estava conversando com Suni Lee [on Saturday] e ela disse que estava um pouco nervosa e obviamente eu acho que ela é uma cabra, e obviamente Simone [Biles.] Mas todos eles estão tipo, ainda nervosos. Eu fico tipo, essas pessoas são incríveis e provavelmente vão ganhar, mas eles ainda sentem esses nervos. Aprendi que é OK sentir isso, e é normal.”

Coley Harvey, da ESPN, contribuiu com a reportagem.