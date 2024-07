Por que Canelo está lutando contra Berlanga? E Crawford e Benavidez?

Canelo Alvarez, a maior estrela do boxe, deve defender seu campeonato dos super-médios contra Edgar Berlanga em 14 de setembro na T-Mobile Arena em Las Vegas, disseram fontes à ESPN.

Alvarez, o boxeador número 5 libra por libra da ESPN, será o grande favorito para despachar Berlanga, que lutará no escalão superior pela primeira vez. O mexicano Alvarez (61-2-2, 39 KOs) é o campeão indiscutível em 168 libras, mas é possível que o título da IBF não esteja em jogo, pois sua luta com o desafiante obrigatório da IBF está atrasada, disseram fontes.

Alvarez, 34, vem de uma vitória por decisão em maio sobre Jaime Munguia. Canelo não consegue um nocaute desde novembro de 2021, mas conseguiu knockdowns em cada uma de suas últimas três lutas.

Berlanga (22-0, 17 KOs) é um jovem de 27 anos do Brooklyn, Nova York, de ascendência porto-riquenha. Ele é mais conhecido por começar sua carreira com 16 KOs no primeiro round. No entanto, conforme sua competição se acirrou, os próximos cinco oponentes de Berlanga duraram a distância. A última ação de Berlanga no ringue foi um KO no sexto round de Padraig McCrory em fevereiro.

David Benavidez tem sido a principal opção do público para lutar contra Alvarez há anos, mas Canelo não demonstrou interesse no campeão interino dos super-médios do WBC.

Como o confronto Alvarez-Berlanga se materializou? Quem mais foi considerado? Vamos dar uma olhada enquanto Alvarez se prepara para outra luta no fim de semana do Dia da Independência do México:

Quem mais estava concorrendo para lutar contra Alvarez em setembro?

O outro finalista foi Chris Eubank Jr., segundo fontes. Eubank, 34, é filho do boxeador britânico Chris Eubank, que estrelou na década de 1990 na Inglaterra.

Eubank também teria sido um grande azarão contra Alvarez. Ele vem de uma vitória por TKO no 10º round sobre Liam Smith em setembro passado, que vingou uma derrota por KO para Smith no início do ano.

Eubank também é um peso médio (classificado como nº 4 pela ESPN) e teria subido de peso pela oportunidade. Enquanto Eubank teria despertado interesse no Reino Unido, seu nome ressoa menos do que o de Berlanga nos Estados Unidos.

E quanto a Berlanga? Ele representa alguma ameaça a Alvarez?

Edgar Berlanga, à direita, começou sua carreira com 16 vitórias consecutivas por finalização no primeiro round. Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Não há nada que sugira que Berlanga, o número 6 da ESPN no peso super-médio, apresentará problemas para Alvarez dentro do ringue.

Berlanga não parece ter as habilidades de boxe para lutar com um dos maiores de todos os tempos, mesmo com seu bom tamanho e poder em 168 libras. Alvarez é um especialista em contra-ataque que sabe como armar armadilhas para seus oponentes. Ele também é um socador temível, mesmo em 168 libras, depois de ganhar seu primeiro título em 154 em 2011.

Acima de tudo, Alvarez é muito mais experiente que Berlanga. Ele enfrentou praticamente todos os oponentes notáveis ​​nos últimos 10 anos, de Floyd Mayweather a Miguel Cotto e um trio de lutas com Gennadiy Golovkin.

Qualquer coisa que Berlanga traz ao ringue, Alvarez já viu, e isso pode ajudá-lo a marcar seu primeiro nocaute em quase três anos.

Por que Alvarez não enfrentará Benavidez?

Benavidez apresentaria um teste perigoso para Alvarez, mas até agora, Alvarez não demonstrou praticamente nenhum interesse no confronto que os fãs de boxe mais querem ver. Benavidez é um grande e forte socador de volume e parece ter considerável resistência a socos.

Benavidez também, sem dúvida, ganhou uma chance contra Alvarez. Ele derrotou Caleb Plant e Demetrius Andrade de forma impressionante no ano passado. Benavidez alega que Canelo está evitando uma luta com ele porque ele é uma estrela em ascensão de ascendência mexicana, e uma derrota significaria que Alvarez passou a tocha.

“Acho que ele tem medo de perder e eu ficar com todo o brilho”, disse Benavidez à ESPN em junho. “… Não acho que ele realmente tenha medo de mim. … Acho que ele não gosta de mim e não quer… outro mexicano para ficar com o brilho.”

Seja qual for o caso, Benavidez agora está fazendo campanha na categoria até 175 libras, pois percebeu que uma luta com Alvarez não estava no horizonte.

Quem resta para Alvarez enfrentar em uma superluta depois de uma luta movimentada contra Berlanga?

Supondo que Alvarez consiga lidar com Berlanga de forma impressionante, só há um parceiro de dança além de Benavidez que pode apresentar um evento de destaque com Alvarez: Terence Crawford.

Crawford, 36, tem feito lobby por uma chance contra Alvarez desde que ele desmantelou Errol Spence Jr. em julho passado para ganhar o campeonato indiscutível dos meio-médios. Crawford é o boxeador número 2 libra por libra da ESPN, e ele retorna ao ringue em 3 de agosto em uma luta pelo título dos médios júnior contra Israil Madrimov.

O salto para 154 libras deixa Crawford mais próximo em peso de Alvarez, mas eles ainda estão a duas classes de peso de distância. Alvarez disse em maio, após sua vitória sobre Munguia, que não estava interessado em lutar contra alguém menor do que ele porque é uma proposta perde-perde.

Mas nos últimos meses, os rumores de que Alvarez entreteria tal luta no ano que vem ficaram mais altos. Turki Alalshikh, o presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, está ansioso para igualar Crawford com Canelo.

Crawford, é claro, pode ajudar muito seu caso continuando sua sequência de 11 nocautes com mais uma sobre Madrimov, um lutador subestimado que é um socador atlético.

Por que Alvarez-Berlanga está se opondo ao UFC 306 no Sphere em Las Vegas?

A noite do UFC será realizada no Sphere em Las Vegas no sábado, 14 de setembro. Foto AP

Alvarez vs. Sergey Kovalev foi cabeça a cabeça com o UFC 244: Nate Diaz vs. Jorge Masvidal em novembro de 2019, e a imagem duradoura de Alvarez e seu oponente dormindo no vestiário é difícil de tirar da cabeça enquanto eles tentavam evitar que os eventos principais coincidissem. E esses eventos foram em cidades diferentes. Foi um intervalo de 95 minutos entre o co-evento principal (Ryan Garcia vs. Romero Duno) e o momento em que Canelo-Kovalev começou.

Agora, dois dos titãs do mundo da luta se enfrentarão em Las Vegas, com Alvarez-Berlanga e o UFC 306, ambos em 14 de setembro.

Não é nenhuma surpresa que Alvarez esteja lutando nessa data. O fim de semana do Dia da Independência do México tem sido uma das duas datas principais reservadas para a maior estrela do boxe (junto com o fim de semana do Cinco de Mayo), uma tradição que foi mantida por Floyd Mayweather e Oscar De La Hoya antes dele.

A PBC liderará o evento no Prime Video PPV com a Matchroom Boxing envolvida como promotora de Berlanga, disseram fontes. O PPV também estará disponível no parceiro de streaming da Matchroom, DAZN, como foi para a vitória de Alvarez em maio sobre Munguia.

No ano passado, o UFC aproveitou o feriado antes que Alvarez pudesse garantir a data e entregou o Noche UFC, um card de noite de luta.

Com as propriedades da MGM representando todos os principais locais da Las Vegas Strip, não havia outro lugar para Alvarez ir. Em vez disso, ele lutou duas semanas depois e derrotou Jermell Charlo na T-Mobile Arena.

Desta vez, a história é diferente, já que o UFC organiza o primeiro evento esportivo ao vivo no Sphere, uma arena revolucionária e imersiva de propriedade da Madison Square Garden Company.

O UFC tem um público muito diferente, então é provável que ambos os eventos encontrem bastante sucesso. E com a legião de fãs apaixonados de Alvarez do México, também é garantido que ele trará fãs em massa para seu evento — embora ele apareça como uma história-chave durante toda a semana em Las Vegas. E está sendo apresentado mais uma vez como Noche UFC.

“Então, iremos lá durante o Dia da Independência do México e farei o maior evento ao vivo que alguém já viu, e será uma grande carta de amor a todos os combates e esportes de combate ao longo da história do México”, disse White no “The Pat McAfee Show” em fevereiro.

Nenhuma luta foi anunciada formalmente para o UFC 306 até agora.

“Já investi US$ 17 milhões nisso e ainda não chegamos nem perto de setembro”, disse White no início deste mês no “The Pat McAfee Show”. “Quando digo a vocês que vou organizar o maior evento esportivo ao vivo da história dos esportes de combate, talvez no período esportivo, ninguém mais vai entrar e gastar [that much money].”